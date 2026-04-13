Capiatá se prepara para vivir la gran fiesta futbolera de La Lupa

La ciudad de Capiatá será el próximo punto de encuentro para una de las previas más esperadas del fútbol paraguayo. El domingo 19 de abril, el Club Martín Ledezma abrirá sus puertas para recibir una nueva edición del Clásico de La Lupa, el evento que calienta motores para el tradicional duelo entre Olimpia y Cerro Porteño.

Desde tempranas horas, con acceso libre y gratuito, destacadas figuras de la televisión nacional saltarán a la cancha para protagonizar un encuentro que mezcla fútbol, humor y el sello característico del programa La Lupa. A partir de las 08:00 inicia la transmisión en vivo con el programa La Lupa, dando paso posteriormente al esperado Mini Clásico, uno de los momentos más atractivos de la jornada.

El equipo completo del ciclo televisivo llegará a Capiatá con su propuesta de cercanía y diversión, en una jornada que incluirá entrevistas, dinámicas con el público, desafíos y el esperado partido. La actividad está pensada para compartir en familia, en un ambiente festivo que suma música y entretenimiento para todas las edades.

Cobertura en vivo y multiplataforma

El Clásico de La Lupa será transmitido en vivo por Telefuturo y contará además con una cobertura especial a través de D10 y Última Hora, ampliando el alcance de esta experiencia a todo el país.

Con cada edición, esta iniciativa continúa consolidándose como una de las propuestas más convocantes de la televisión nacional, reuniendo a la audiencia en torno al deporte, el espectáculo y el encuentro directo con sus protagonistas.

