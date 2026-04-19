19 abr. 2026
Miniclásico de La Lupa

Los penales dan el triunfo a Olimpia en el Clásico de La Lupa

Olimpia ganó el Miniclásico de La Lupa desde el punto penal ante un marco imponente en Capiatá. En tiempo normal igualaron 1-1. Las leyendas mostraron un rendimiento espectacular.

Abril 19, 2026 10:58 a. m. • 
Por Redacción D10
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Emocionante clásico de La Lupa en Capiatá.

Foto: Telefuturo

Como ya es tradicional en la previa de la máxima fiesta del fútbol paraguayo que ofrecerán Olimpia y Cerro Porteño desde las 17:30 en el Defensores del Chaco, este domingo se jugó el Clásico de la Lupa en el estadio Enrique Soler del Club Martín Ledesma de Capiatá, que mostró un lleno total.

El partido no defraudó para nada ya que fue un gran espectáculo sobre el terreno de juego, en donde mostró mayor efectividad el Decano, tanto en los 40 minutos del juego como así también en la tanda de los penales.

La Pantera Ledesma, cuando mejor jugaba el Ciclón de Barrio Obrero, abrió el marcador a favor de los franjeados con un disparo imposible para el portero rival. Sin embargo, en el complemento se igualó el juego por intermedio de Mauro, uno de los gladiadores.

La levantada coincidió con el ingreso de Derlis Matto, periodista de la sección deportes de D10 y del Diario Última Hora. El ingreso de la sangre joven en Cerro Porteño potenció de forma increíble al equipo, que contó con situaciones netas de gol para quedarse con el triunfo, pero le faltó la puntada final.

Cabe resaltar que las leyendas, de ambos conjuntos, mostraron un nivel extraordinario. Se citan a Germán Caffa, Vladimir Marín, Fredy Bareiro, Fidel Amado Pérez, José Domingo Salcedo, Walter Fretes, entre otros.

Tras el espectáculo en Capiatá, la concentración ya se enfoca en el Defensores del Chaco. En el mítico estadio paraguayo se verán las caras hoy los clubes más grandes y populares del país. El favorito es Olimpia, pero Cerro quiere seguir peleando por el título. Todo se definirá en los 90 minutos.

Miniclásico de La Lupa Cerro Porteño Olimpia
Redacción D10
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