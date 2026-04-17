Clásico de La Lupa en Capiatá

A partir de las 08:00, se inicia la transmisión en vivo con el programa La Lupa, dando paso posteriormente al esperado Miniclásico que contará con ex jugadores como Zorro Bareiro, Ganso Benítez, Walter Fretes, Diego Barreto, Germán Caffa, entre otros.

El Clásico de La Lupa será transmitido en vivo por Telefuturo y contará además con una cobertura especial de D10 y Última Hora, ampliando el alcance de esta experiencia a todo el país. El relato estará a cargo del comandante Arturo Máximo Rubin y el gran equipo de Fútbol a lo Grande, que luego se trasladará hasta el estadio Defensores del Chaco para la fiesta deportiva más grande del país.