15 oct. 2025
Miniclásico de La Lupa

El Clásico de La Lupa se jugará en Yby Yaú

Se acerca una nueva edición del superclásico del fútbol paraguayo, y como es costumbre, también llega El Clásico de La Lupa, que esta vez se jugará en Yby Yaú.

Octubre 15, 2025 04:02 p. m. • 
Por Redacción D10
El Clásico de La Lupa

Llega otra edición de El Clásico de La Lupa.

Foto: Telefuturo

La previa más esperada del clásico paraguayo vuelve al interior del país. Este domingo, El Clásico de La Lupa se desarrollará en Yby Yaú, del departamento de Concepción, en la Cancha 13 de Junio.

Como en cada edición, se aguarda que las familias copen las gradas para compartir de cerca con exjugadores y figuras de la televisión nacional, a partir de las 8:00, con entrada libre y gratuita.

Con su característico humor y cercanía con la gente, el elenco completo de La Lupa llevará a la cancha toda la energía del programa matutino más popular de la televisión. Entre entrevistas, desafíos y la esperada competencia deportiva, el evento promete una mañana cargada de diversión.

El Clásico de La Lupa será transmitido en vivo por Telefuturo y contará con la cobertura especial de Telefuturo, D10 y Última Hora, además del acompañamiento de la Municipalidad de Yby Yaú.

El Clásico de La Lupa se consolidó como una de las actividades favoritas para el público, reuniendo a familias de todo el país en torno al espíritu del deporte y la televisión en vivo.

