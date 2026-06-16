16 jun. 2026
Copa del Mundo

Herve Renard, nuevo seleccionador de Túnez

El francés Hervé Renard es el elegido por la Federación de Túnez para reemplazar como seleccionador al marroquí Sabri Lamouchi, destituido después de la goleada encajada ante Suecia (5-1) en el debut en el Mundial 2026.

Junio 16, 2026 10:08 a. m. • 
Por Redacción D10
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Renard toma el mando en Túnez.

La Federación anunció este martes en un comunicado que Renard se hará cargo del equipo tunecino esta misma tarde tras un acuerdo que mantiene las condiciones económicas que tenía Lamouchi y que prevé también el inicio de negociaciones posteriores a la disputa del Mundial ante la posibilidad de extender el contrato a largo plazo, según los objetivos.

Renard, de 57 años, se quedó fuera del Mundial el pasado abril tras su salida de la selección de Arabia Saudí, a la que había logrado clasificar para esta cita y a la que dirigió hace cuatro años, en Catar 2022.

El técnico francés es un trotamundos del fútbol con amplia experiencia en el fútbol africano. De hecho ha dirigido a lo largo de su trayectoria a las selecciones de Zambia, Angola, Costa de Marfil y Marruecos, al margen de equipos como USM Alger y en Francia a Sochaux y Lille, así como al equipo nacional francés femenino entre 2023 y 2024.

Curiosamente, en 2014 Renard llegó al banquillo de Costa de Marfil después de que Lamouchi dimitiera como técnico de los ‘Elefantes’. En esta ocasión, al marroquí, que llegó al cargo en enero, la destitución le ha llegado tras la mala imagen del estreno mundialista y otra goleada encajada ante Bélgica (5-0) en el último amistoso premundialista.

Esta será la tercera oportunidad que el entrenador de Aix-les-Bains dirija en un Mundial, tras la anterior cita con el conjunto saudí y con Marruecos en Rusia 2018. En esta ocasión se estrenará el sábado (madrugada al domingo en Túnez) contra Japón en Monterrey (México).

En Rusia 2018 el cuadro marroquí estuvo cerca de la clasificación, pero concluyó última del grupo B. Perdió ante Irán y Portugal por 1-0, y ante España rozó la victoria, pero el 2-2 supuso la eliminación.

En Catar 2022, Arabia Saudí dio la auténtica sorpresa al vencer por 2-1 a Argentina, a la postre campeona, pero luego perdió por 2-0 ante Polonia y por 2-1 ante México y acabó cuarta del grupo C y por lo tanto eliminada

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