30 jun. 2026
Copa del Mundo

Heroica Utopía

Batalla de Boston. Paraguay hizo historia y despidió a Alemania en los 16avos de final.

Junio 30, 2026 08:19 a. m. • 
Por Redacción D10
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La Joya. Julio Enciso desató el grito de gol de todo el pueblo paraguayo frente a los tetracampeones del mundo. Gigante. Orlando Gill fue la gran figura de la noche por amargar en penales a Alemania.

¡Paraguay hizo historia! Eliminó a Alemania en los 16avos de final de la Copa del Mundo, luego de vencerlo en los penales por 4-3, tras empatar 1-1 en los 120 minutos.

Durante la primera mitad, Paraguay aplicó una táctica similar a la de San Francisco contra Australia, apelando a una sólida disposición defensiva, pero con mayores ambiciones ofensivas. Aunque Alemania manejó el ritmo y la posesión del balón, el combinado dirigido por Gustavo Alfaro exhibió una fisonomía compacta en su retaguardia, cerrando caminos y desesperando la generación de juego de la escuadra teutona.

La resistencia dio sus frutos en el tramo final del periodo de la manera más efectiva: La Albirroja apostó a la practicidad y, mediante un soberbio e histórico golpe de cabeza de Julio Enciso, a los 42’, rompió el empate para el 0-1 parcial.

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Monumental. Gill, el jugador del partido, contuvo dos remates.

Foto: AFP

En el complemento, la dinámica del encuentro forzó la lógica reacción del gigante europeo, cuatro veces campeona del mundo, que no tardó en encontrar la paridad utilizando la misma fórmula que Paraguay propuso: el centro, la cabeza y el gol. Ante el cerrojo paraguayo, Alemania empezó a explotar el juego aéreo y a los 53’, Kai Havertz conectó un frentazo para el 1-1.

A partir de la igualdad, el trámite ingresó en un terreno de máxima tensión táctica, dejando abierta una definición dramática en estos dieciseisavos de final.

En tiempo suplementario, Paraguay y Alemania no se sacaron diferencias a pesar de que los germanos marcaron un gol que, finalmente, fue anulado por el VAR. En los penales, Orlando Gill atajó dos penales para la épica clasificación.

CIFRA. 1ª vez que Paraguay hizo un gol en una fase de eliminación directa de un Mundial: Julio Enciso fue el anotador.

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Tras el gol de Canale se desató la alegría paraguaya.

Foto: AFP

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