16 mar. 2026
Fútbol Internacional

River gana con autoridad en casa y Boca empata de nuevo

River Plate logró el segundo triunfo en fila con Eduardo Coudet como entrenador al imponerse en casa por 2-0 ante Sarmiento de Junín, mientras que Boca Juniors volvió a empatar, esta vez 1-1 en su visita a Unión de Santa Fe, en dos de los paridos que le dieron continuidad a la undécima jornada del Torneo Apertura del fútbol argentino.

Marzo 16, 2026 06:54 a. m. • 
Por Redacción D10
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El Millo de Coudet se impuso en el Más Monumental.

Foto: @LigaAFA

Luego de su estreno con triunfo en la semana ante Huracán, el River de Coudet se fue entre aplausos del estadio Monumental tras su victoria conseguida con goles de Sebastián Driussi y el juvenil Ian Subiabre.

De esta manera, River trepó al quinto lugar de la Zona B con 17 unidades y mejora su campaña tras la salida del técnico Marcelo Gallardo.

Boca Juniors, en tanto, empató por quinta vez en diez presentaciones al igualar 1-1 en su visita a Santa Fe ante Unión para quedar sexto en la Zona A con 14 puntos.

Julián Palacios puso en ventaja al local santafesino y el uruguayo Miguel Ángel Merentiel estableció el definitivo resultado en el tanteador para un equipo de Claudio Úbeda que apenas pudo ganar en dos de sus últimas ocho presentaciones.

Vélez Sarsfield quedó como el líder de la Zona A luego de su victoria por 0-2 del viernes ante Platense y trepó a lo más alto, con 22 puntos, con 6 de ventaja sobre su escolta, Unión.

Mientras tanto, Independiente Rivadavia quedó como líder en la Zona B tras el agónico triunfo de este domingo por 2-3 ante Gimnasia, en La Plata, para llegar a 20 unidades, una por delante de Belgrano, que este domingo empató sin anotaciones el clásico cordobés de local con Talleres.

Rosario Central es tercero en este grupo, con 18 enteros, luego de vencer el viernes en casa por 2-1 a Banfield con un gol del colombiano Jaminton Campaz, mientras que Tigre se quedó en 17 junto a River tras empatar 1-1 frente a Argentinos Juniors.

La continuidad de esta undécima jornada será el lunes con cinco partidos, de los que se destacan San Lorenzo-Defensa y Justicia, Racing Club-Estudiantes de Río Cuarto e Instituto-Independiente.

Fútbol Internacional River Plate Argentina
Redacción D10
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