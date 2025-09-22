Gustavo Quinteros es nuevo entrenador de Independiente

Independiente de Argentina presentó este lunes a Gustavo Quinteros como nuevo entrenador en reemplazo de Julio Vaccari, en una conferencia de prensa en la que el extécnico de Gremio y de las selecciones de Bolivia y Ecuador, entre otros, se mostró orgulloso de dirigir a “un club grande” como el Rojo, y feliz de volver a trabajar en su país.

El entrenador argentino llega para reemplazar a Julio Vaccari, que renunció al puesto el pasado 17 de septiembre tras una racha de diez partidos sin ganar, sumado a la descalificación del club de la Copa Sudamericana tras los hechos de violencia registrados el pasado 20 de agosto en Buenos Aires durante el duelo de vuelta de los octavos de final ante Universidad de Chile.

“Hay buen plantel, con buenos jugadores y podemos iniciar desde esta parte última de la temporada muchos resultados que nos den cosas importantes para el principio de la próxima”, afirmó Quinteros.

Desde su perspectiva, la clave para impulsar al ‘Rojo’ en lo que queda del 2025 es “devolverle la confianza a los jugadores, recuperarlos individualmente para que cada uno juegue al máximo individual”.

En referencia a los motivos para asumir el cargo, dijo: “Me sedujo que Independiente es un club grande que está en Argentina, la idea mía era volver”.

El debut de Quinteros será este domingo nada menos que ante Racing, eterno rival de Independiente, por la décima fecha del Torneo Clausura.

De reciente paso por Gremio, de donde fue despedido en abril por mal desempeño, Quinteros estuvo antes en Vélez Sarsfield de Argentina, donde logró la Liga Profesional de 2023.