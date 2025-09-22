22 sept. 2025
Fútbol Internacional

Gustavo Quinteros es nuevo entrenador de Independiente

El entrenador argentino Gustavo Quinteros fue presentado este lunes como el nuevo estratega de Independiente.

Septiembre 22, 2025 08:29 p. m. • 
Por Redacción D10
gustavo-quinteros-independiente-2.jpg

Desafìo. Gustavo Quinteros es el entrenador del Rey de Copas argentino.

FOTO: INDEPENDIENTE

Independiente de Argentina presentó este lunes a Gustavo Quinteros como nuevo entrenador en reemplazo de Julio Vaccari, en una conferencia de prensa en la que el extécnico de Gremio y de las selecciones de Bolivia y Ecuador, entre otros, se mostró orgulloso de dirigir a “un club grande” como el Rojo, y feliz de volver a trabajar en su país.

El entrenador argentino llega para reemplazar a Julio Vaccari, que renunció al puesto el pasado 17 de septiembre tras una racha de diez partidos sin ganar, sumado a la descalificación del club de la Copa Sudamericana tras los hechos de violencia registrados el pasado 20 de agosto en Buenos Aires durante el duelo de vuelta de los octavos de final ante Universidad de Chile.

“Hay buen plantel, con buenos jugadores y podemos iniciar desde esta parte última de la temporada muchos resultados que nos den cosas importantes para el principio de la próxima”, afirmó Quinteros.

Desde su perspectiva, la clave para impulsar al ‘Rojo’ en lo que queda del 2025 es “devolverle la confianza a los jugadores, recuperarlos individualmente para que cada uno juegue al máximo individual”.

En referencia a los motivos para asumir el cargo, dijo: “Me sedujo que Independiente es un club grande que está en Argentina, la idea mía era volver”.

El debut de Quinteros será este domingo nada menos que ante Racing, eterno rival de Independiente, por la décima fecha del Torneo Clausura.

De reciente paso por Gremio, de donde fue despedido en abril por mal desempeño, Quinteros estuvo antes en Vélez Sarsfield de Argentina, donde logró la Liga Profesional de 2023.

Liga Profesinal Argentina Independiente de Avellaneda Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Ramón Sosa
Fútbol Internacional
Mucha emoción de Ramón Sosa tras su primer gol
Ramón Sosa se emocionó hasta las lágrimas tras anotar su primer tanto con la casaca del Palmeiras en el juego que su equipo sostuvo con el Fortaleza.
Septiembre 21, 2025 10:07 a. m.
 · 
Redacción D10
Benfica
Fútbol Internacional
José Mourinho debuta con una victoria
José Mourinho, anunciado esta semana como el nuevo entrenador del Benfica, logró este sábado su primera victoria en su vuelta a la Liga de Portugal con un 0 a 3 contra el AVS.
Septiembre 20, 2025 05:24 p. m.
 · 
Redacción D10
Manchester United Chelsea
Fútbol Internacional
Amorim toma aire tras un partido loco en Old Trafford
El Manchester United venció 2-1 al Chelsea en Old Trafford en un partido marcado por las expulsiones de Robert Sánchez en el minuto 5 que condenó a los ‘blues’ y la posterior roja de Casemiro para el conjunto local.
Septiembre 20, 2025 04:03 p. m.
 · 
Redacción D10
Juventus Hellas Verona
Fútbol Internacional
La Juve sufre ante el Verona para mantenerse invicta
Juventus sufrió este sábado mucho más de lo esperado para mantenerse invicto en la Serie A, sometido en los minutos finales por un Hellas Verona (1-1) que demostró su capacidad de resistencia y que, de no ser por el VAR, pudo pujar por su primera victoria de la temporada.
Septiembre 20, 2025 03:52 p. m.
 · 
Redacción D10
cerro porteño
Fútbol Internacional
No hay quien pare al Liverpool
Suma y sigue. El Liverpool, que ha ganado los seis partidos que ha jugado esta temporada, sumó una nueva victoria al imponerse en el derbi de la ciudad a un peleón Everton (2-1).
Septiembre 20, 2025 11:25 a. m.
 · 
Redacción D10
Jose Mourinho
Fútbol Internacional
José Mourinho es el nuevo entrenador
José Mourinho es el nuevo entrenador del Benfica, club con el que ha firmado un contrato hasta el final de la temporada 2026/2027, informó este jueves el conjunto lisboeta en un comunicado.
Septiembre 18, 2025 01:07 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más