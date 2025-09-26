26 sept. 2025
Fútbol Internacional

El Benfica de Mourinho se impone al Gil Vicente

El Benfica del técnico portugués José Mourinho se impuso este viernes ante el Gil Vicente (2-1) gracias a un doblete de Vangelis Pavlidis en la primera parte, situando provisionalmente a las 'águilas’ en el segundo lugar de la tabla de la Liga lusa.

Septiembre 26, 2025 06:45 p. m. • 
Por Redacción D10
Benfica

El doblete de Vangelis Pavlidis le dio el triunfo al Benfica.

Foto: Gentileza - Benfica

El portugués Luís Esteves fue el encargado de abrir el marcador en el Estádio da Luz con un tiro libre en el minuto 11.

Sin embargo, el Gil Vicente no pudo celebrarlo mucho tiempo, ya que el Benfica logró el empate en el minuto 18 con un tiro del delantero griego. Ocho minutos más tarde, Pavlidis logró el doblete de un penal.

En el minuto 49, el Gil Vicente casi rozó el empate a 2 con un tiro que acabó por ser anulado.

Esta es la segunda victoria de las 'águilas’ desde que Mourinho asumió su comando hace dos semanas, a las que se suma un empate contra el Rio Ave (1-1) en un partido aplazado de la primera ronda.

Con este resultado, el Benfica se posiciona en la segunda posición de la tabla en la séptima jornada con 17 puntos, a la espera de que el Sporting (tercero, con 15 puntos) se enfrente al Estoril este sábado.

El Gil Vicente se queda en el cuarto lugar con 13 puntos.

El Oporto, que el lunes jugará contra el Arouca, va primero con 18 puntos.

Las 'águilas’ volverán a jugar el martes, pero esta vez contra el Chelsea en ‘Champions’.

Benfica
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Camp Nou
Fútbol Internacional
El alcalde de Barcelona espera tener buenas noticias en breve de la licencia del Camp Nou
El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha asegurado que se espera “tener buenas noticias en breve” sobre la licencia de primera ocupación del Spotify Camp Nou, que permita al FC Barcelona regresar a su estadio.
Septiembre 25, 2025 09:29 a. m.
 · 
Redacción D10
UEFA
Fútbol Internacional
La UEFA se reunirá para decidir si suspende a Israel de las competiciones internacionales
La UEFA se reunirá la semana que viene con la intención de tomar una decisión respecto a la participación de Israel y sus equipos en las competiciones internacionales, con la mayoría de miembros inclinados por suspenderlos.
Septiembre 25, 2025 09:21 a. m.
 · 
Redacción D10
G1ja4SYXAAAavTj.jpeg
Fútbol Internacional
Bava se quebró en su despedida de Independiente
VIDEO. Jorge Bava, ganado por la emoción, se quebró al anunciar su salida de Independiente Santa Fe.
Septiembre 25, 2025 08:07 a. m.
 · 
Redacción D10
Renato Gaúcho.jpg
Fútbol Internacional
Renato Gaúcho renuncia como técnico de Fluminense
Renato Gaúcho renunció como técnico del Fluminense tras la eliminación del conjunto brasileño de la Copa Sudamericana a manos de Lanús.
Septiembre 24, 2025 03:38 p. m.
 · 
Redacción D10
Wayne Rooney.jpg
Fútbol Internacional
Rooney admite que sin su esposa estaría muerto
Wayne Rooney, exfutbolista inglés del Manchester United, habló en una entrevista con Rio Ferdinand de sus problemas con el alcohol y admitió que sin la ayuda de su esposa, Coleen, estaría muerto.
Septiembre 24, 2025 02:21 p. m.
 · 
Redacción D10
matías rojas.jpg
Fútbol Internacional
Corinthians tiene 45 días para pagar a Matías Rojas
El Corinthians recibió un revés en el TAS y deberá pagarle 7 millones de dólares a Matías Rojas en el plazo de 45 días.
Septiembre 24, 2025 01:19 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más