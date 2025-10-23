23 oct. 2025
Fútbol Internacional

Gustavo Costas se declara orgulloso de su Racing

El entrenador de Racing Club, Gustavo Costas, afirmó este lunes que, pese a la derrota por 1-0 en el Maracaná ante Flamengo está orgulloso porque su equipo jugó de igual a igual a un rival “con mucho poder y una billetera más grande”.

Octubre 23, 2025 07:03 a. m. • 
Por Redacción D10
G30tIwGXoAA5Lye.jpeg

Gustavo Costas, entrenador argentino.

Foto: @RacingClub

El Fla derrotó a la Academia por la mínima en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores.

“A nadie le gusta perder, pero la verdad estoy orgulloso del plantel. Tenemos que estar orgullosos porque jugamos igual a igual ante un equipo con mucho más poder y una billetera más grande”, afirmó el técnico en rueda de prensa posterior al partido.

Aseguró que Racing por poco sale con un empate, ya que solo encajó el gol en los minutos finales, pese a competir en un Maracaná con más de 71.000 hinchas rivales frente a un equipo que es casi una selección.

Agregó que Racing consiguió superarse pese a haber llegado a Río de Janeiro con muchos problemas por lesiones y por jugadores que no estaban al cien por cien.

“Y lo dejamos todo abierto. Sabemos que en casa nos vamos a jugar el sueño”, agregó al afirmar que Racing puede revertir la desventaja en el partido de vuelta y garantizar la clasificación a la final de la Libertadores.

Afirmó que para vencer a un Flamengo que cuenta con numerosos jugadores de diferentes selecciones y que compite con los equipos europeos por jugadores, hay que hacerlo “con el corazón y con el alma”, y eso es lo que se puede esperar del Racing.

“Sabemos que son un poco más que nosotros y cobran más que nosotros, pero estos chicos saben que tienen la gloria al alcance y es con eso se compite”, afirmó.

“Será un partido difícil, ante jugadores de mucha clase, pero no hay que tener miedo a nada. Vamos a buscarlo (el resultado) para ir a (la final en) Lima”, concluyó. EFE

Fútbol Internacional Gustavo Costas Copa Libertadores
Redacción D10
