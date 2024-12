Guardiola: “La solución es recuperar a los jugadores”

El City encajó este sábado ante el Aston Villa la novena derrota en los últimos doce partidos, lo que deja a los ‘Sky Blues’ es sexta posición de la Premier Legue, pudiendo ser superado por Bournemouth, Fulham y Brighton esta jornada.

“Puede que vengan resultados mejores y puede que no. Depende de nosotros. La solución es que vuelvan los jugadores. Ahora solo tenemos un central sano y eso lo hace mucho más difícil. Lo volveremos a intentar en el próximo partido y no podemos pensar mucho más allá de eso”, dijo Guardiola, que fue cuestionado sobre si hay razones más allá de las lesiones para el mal momento que atraviesan.

“Por supuesto que hay más razones. Nos marcan goles que antes no nos metían y no metemos goles que antes sí. El fútbol no es solo una razón. Hay muchos factores. El Aston Villa es un equipo que lo está haciendo bien en la Champions y en la Premier. Este no es un estadio fácil al que venir. La temporada pasada ganamos la Premier, pero perdimos aquí. Tenemos que ser positivos y confío mucho en estos chicos. Tenemos que encontrar una manera, paso a paso y más pronto o más tarde estaremos de vuelta”. EFE