Galeano exige más compromiso

“En Nacional parece que para algunos es venir y sentarse y no tomar con mucha predisposición lo que se hace en la institución, hay algunos que no se están desempeñando como lo pensábamos y todos saben que el club es exigente”, expuso el presidente tricolor con relación a los refuerzos que aún no mostraron un buen nivel. “Lo único que no es negociable es la actitud, se puede perder, pero no puede faltar la actitud”, subrayó el dirigente en tono de advertencia.

“Estuvimos reunidos con el plantel y creemos que el momento se va a estabilizar, el grupo tiene un compromiso asumido con la institución y confiamos en la calidad de todos, solo pedimos que pongan un poco más de actitud para que se encamine el momento”, puntualizó Galeano.

Además, no dudó en afirmar que “el apoyo es pleno, así que damos ese voto de confianza para que ellos puedan estabilizar el momento, pensamos que la situación pasa por la cantidad de partidos que tenemos, está todo muy encimado”. Acerca de las labores del cuerpo técnico, remarcó: “El entrenador (Víctor Bernay) está enfocado en su labor y debemos darle tiempo para lograr lo que busca, estamos constantemente intercambiando opiniones con todos”.