Fuerte malestar de Nicolás Rossi contra los “guachos de Olimpia”

Nicolás Rossi, portero de Sportivo Ameliano, explotó al final del partido por una discusión que mantuvo con los jugadores de Olimpia, que supuestamente cargaron al futbolista uruguayo, tras el triunfo conseguido en Barrio Obrero por la fecha 7 del torneo Clausura 2024.

“No se pudo mantener, (Olimpia) es un rival duro, pero los grandes de Olimpia tienen que decir a los guachos que respeten. Nosotros les ganamos varias veces y ninguno les decimos nada a ellos”, manifestó en charla con la Televisión.

Según las declaraciones del guardameta, algunos futbolistas del Decano sacaron en cara el triunfo, “puteraron” en guaraní y esas situaciones provocaron su nerviosismo.

Derlis González dio este domingo una importante victoria a Olimpia, que sufrió lo indecible para vencer a su bestia negra, Sportivo Ameliano, que antes fue salvado en al menos cuatro ocasiones por el portero Nicolás Rossi.

😡"Los grandes de Olimpia le tienen que decir a los guachos que respeten".



🧤Nicolás Rossi terminó caliente el partido disputado en el Arsenio Erico, donde con gol de Derlis González, el Decano cortó una racha de cuatro partidos consecutivos sin poder doblegar a Ameliano.… pic.twitter.com/HVNhNAZ2ky — Tigo Sports (@TigoSportsPY) August 25, 2024

NO SIRVIÓ DE NADA. En otro momento, el futbolista de la V Azulada fue consultado por el trabajo personal realizado en el estadio Arsenio Eirico de Barrio Obrero.

“Se hizo el esfuerzo, es un rival duro, tiene jerarquía. Los perdonás y ellos cuando tienen una no perdonan. Así fue. (...) Me voy triste, no sirvió de nada, perdimos. Hay que seguir trabajando en la semana para conseguir la victoria”, sentenció.

Con este resultado registrado, Olimpia subió a la cima del campeonato con un total de 15 unidades, mientras que Sportivo Ameliano se quedó con 4 puntos, en el penúltimo lugar.