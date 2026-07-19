Madrid explota de júbilo con el gol de Ferran

Poco importaron las altas temperaturas, que alcanzaron los 36 grados, y el seco ambiente de la capital. Desde cinco horas antes, cientos de jóvenes ataviados con camisetas, banderas y bufandas de España se congregaron en la mítica plaza de Colón, conocida también como Plaza Selección.

Cobijados bajo cualquier sombra y con agua, refrescos y cervezas en mano, se empezaron a escuchar las primeras bocinas y los primeros cánticos en apoyo a ‘La Roja’.

La marabunta era cada vez más poblada, y las autoridades comenzaron sobre las 18:00 de la tarde a cortar la circulación en los alrededores del epicentro mundialista en España.

La locura inicial se desató con la apertura de puertas. Carreras en estampida para ocupar los mejores sitios y vivir la final.

Canciones como ‘Potra Salvaje’, de Isabel Aaiún, todo un himno en España durante la celebración de la Eurocopa hace dos años, o el Dai Dai de la colombiana Shakira, amenizaron la eterna espera: “4-0; facilísimo”, pronosticaba uno de los aficionados más optimistas a EFE.

Las calles de Serrano, Goya y Castellana cercaron el epicentro de la afición en la capital, en un movimiento premonitorio a lo que se venía, otro festejo para recordar y una auténtica locura en las calles.

Dos grandes pantallas mantuvieron en vilo a más de 20.000 asistentes que vivieron con nervios, intensidad y pasión la final ante Argentina.

No muy lejos de allí, en el Movistar Arena, con capacidad para 15.000 personas, abrió sus puertas dos horas y media antes del partido, con aficionados haciendo cola y esperando en los aledaños del recinto cerrado.

Unos afortunados que consiguieron varias de las entradas que puso a disposición el Ayuntamiento, y que volaron a los pocos minutos ante la fiebre por el equipo de Luis de la Fuente.

Al aire libre también se congregaron cerca de 20.000 personas en la explanada del Puente del Rey, en Madrid Río. Una alternativa para disfrutar del histórico duelo a través de dos enormes pantallas instaladas sobre el verde que rodea el río Manzanares.

Los bares, otra opción cotizada

Muchos otros optaron por verlo en los bares de la capital. Las terrazas, muy cotizadas, comenzaron desde las primeras horas de la tarde a colocar los carteles de ‘reservado’ en las mesas exteriores, ya que muchos aficionados, de los más previsores, no querían perderse la final desde sus sitios de confianza.

“Algunos la reservaron desde que ganamos a Francia. La mayoría son clientes habituales, de toda la vida”, comentó Manuel Quintana, propietario del Bar Alcázar, en el barrio de Acacias.

Pero no todo eran camisetas de la selección. Una gran parte de aficionados argentinos también se dejaron ver por las calles de Madrid con el sueño de sumar la cuarta estrella. Dos pueblos hermanos, pero con un objetivo común y una rivalidad sana; sin altercados.

“Vivimos en Madrid pero somos de Buenos Aires. Va a estar muy peleado. Argentina lo va a ganar en los últimos diez minutos, 1-0, con gol de Enzo Fernández”, deseaban dos aficionadas de la ‘albiceleste’ cerca de un bar en la céntrica Puerta del Sol.

Alternativas como los Autocines Madrid o el Parque Warner Madrid, o centros comerciales Oasiz en Torrejón de Ardoz y Nassica en Getafe hicieron de sus instalaciones su particular MetLife Stadium.

“Hemos visto varios partidos en Colón pero esta vez decidimos venir a los Autocines. Lo celebraremos después por aquí. No recordamos el primer Mundial, porque aún éramos pequeños”, dijeron Pablo y Sergio, dos primos de 18 y 20 años, respectivamente.

El gol de Ferrán Torres en el minuto 106 sacó toda la presión de la afición madrileña, que explotó de júbilo con otro gol, como el de Iniesta en 2010, que quedará para la historia.

Pantallas gigantes en la mayoría de Ayuntamientos

Todo un fenómeno de masas. En toda la región se instalaron zonas de aficionados con pantallas para ver el Mundial.

Al norte de la Comunidad, localidades como Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Colmenar Viejo, Tres Cantos, Paracuellos de Jarama, Manzanares el Real, Mataelpino, Guadalix de la Sierra, Miraflores y Pinilla del Valle, se unieron a las iniciativas seguidas por todo el país.

Al otro lado de la capital, Alcorcón, Móstoles, Fuenlabrada, Leganés, Parla, Pinto y Arroyomolinos también acondicionaron varios puntos de la localidad para acercar la pasión a sus vecinos.

Del este a oeste, en Coslada, San Fernando de Henares y Arganda del Rey o Navalcarnero, Majadahonda, Villanueva del Pardillo, Villaviciosa de Odón y Sevilla la Nueva, hicieron lo propio. EFE