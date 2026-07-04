Francia se adelanta con un penal de Mbappé

La selección de Francia se adelanta en el partido contra Paraguay, tras el penal marcado por Mbappé, a los 70 minutos del compromiso en el partido que se está disputando en Filadelfia por los octavos de final de la Copa del Mundo.

El delantero del Real Madrid definió con mucha clase frente al portero guaraní Orlando Gill, quien viene de parar dos lanzamientos contra los alemanes en la ronda anterior.

La infracción se cobró luego de la revisión en el VAR. En la acción, el mediocampista Diego Gómez cruzó la pierna y golpeó al futbolista Désiré Doué, que inmediatamente pidió la falta. El árbitro no dudó mucho para señalar la pena máxima.

Tras el gol, Gustavo Alfaro inmediatamente movió su banco de suplentes. Ingresaron Mauricio y Gabriel Ávalos, en detrimento de Diego Gómez y Miguel Almirón. Paraguay tiene unos 20 minutos para lograr la paridad y llevar el partido al alargue.