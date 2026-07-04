04 jul. 2026
Copa del Mundo

Francia se adelanta con un penal de Mbappé

Kylian Mbappé, de penal, adelanta a Francia contra Paraguay en los octavos de final de la Copa del Mundo.

Julio 04, 2026 07:44 p. m. • 
Por Redacción D10
FBL-WC-2026-MATCH89-PAR-FRA

Mbappé rompe el cero en Filadelfia.

FOTO: ODD ANDERSEN/AFP

La selección de Francia se adelanta en el partido contra Paraguay, tras el penal marcado por Mbappé, a los 70 minutos del compromiso en el partido que se está disputando en Filadelfia por los octavos de final de la Copa del Mundo.

El delantero del Real Madrid definió con mucha clase frente al portero guaraní Orlando Gill, quien viene de parar dos lanzamientos contra los alemanes en la ronda anterior.

La infracción se cobró luego de la revisión en el VAR. En la acción, el mediocampista Diego Gómez cruzó la pierna y golpeó al futbolista Désiré Doué, que inmediatamente pidió la falta. El árbitro no dudó mucho para señalar la pena máxima.

Tras el gol, Gustavo Alfaro inmediatamente movió su banco de suplentes. Ingresaron Mauricio y Gabriel Ávalos, en detrimento de Diego Gómez y Miguel Almirón. Paraguay tiene unos 20 minutos para lograr la paridad y llevar el partido al alargue.

Mundial FIFA 2026 Copa del mundo Selección Paraguaya
Redacción D10
Más contenido de esta sección
JULIO ENCISO.jpg
Copa del Mundo
Paraguay vs. Francia podría tener retrasos por tormentas eléctricas
Según informaciones oficiales, el partido de Paraguay y Francia podría tener retrasos por cuestiones meteorológicas. FIFA sigue de cerca el fenómeno.
Julio 04, 2026 02:00 p. m.
14.00 CANADÁ - MARRUECOS.png
Copa del Mundo
Paso a paso: Canadá vs. Marruecos
Canadá y Marruecos vuelven a verse las caras en la Copa del Mundo, esta vez en el NRG Stadium de Houston con una plaza en los cuartos de final en juego. Seguí el paso a paso del partido.
Julio 04, 2026 01:37 p. m.
 · 
Redacción D10
Mundial de la FIFA 2026: México - Ecuador
Copa del Mundo
Ecuador reclama a FIFA “sobre lo sucedido frente a México”
Ecuador envió una nota de reclamo ante la FIFA por los hechos ocurridos antes y durante el partido frente a México de los dieciseisavos de final del Mundial 2926.
Julio 04, 2026 01:02 p. m.
 · 
Redacción D10
Gustavo Alfaro
Copa del Mundo
Gustavo Alfaro ordena un cambio táctico de último momento
Gustavo Alfaro, entrenador de la Albirroja, hará más modificaciones para enfrentar este sábado a Francia.
Julio 04, 2026 12:44 p. m.
 · 
Redacción D10
jose canale.png
Copa del Mundo
José Canale: “Necesitamos un partido largo contra Francia”
El defensa central paraguayo José Canale afirmó este viernes que la clave para competir con Francia en los octavos de final del Mundial será mantener la confianza, estar bien mentalizados y apostar por un partido largo.
Julio 04, 2026 11:42 a. m.
 · 
Redacción D10
FIFA World Cup 2026 - Round of 32 - Colombia vs Ghana
Copa del Mundo
Colombia avanza a los octavos de final y despide a Ghana
Colombia se clasificó este viernes para los octavos de final de la Copa del Mundo, instancia en la que se medirá con Suiza, tras vencer por 1-0 a Ghana con un tanto de Jhon Arias cuando apenas se jugaban 14 minutos.
Julio 04, 2026 10:01 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más