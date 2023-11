Figal se disculpó con Valdez

Bruno Valdez, jugador paraguayo de Boca Juniors, conversó con Fútbol a lo Grande y se refirió a la final de la Copa Libertadores, que perdió el Xeneize el sábado frente a Fluminense en el estadio Maracaná. El defensor lamentó el desenlace y se refirió también al gesto de Nicolás Figal.

“Nosotros estábamos muy entusiasmados por esta final y sabemos del gran esfuerzo que hizo la gente para ir a la final, quedamos dolidos así como la gente”, expresó en la1080 AM.

“Tenemos la obligación de ganar en lo que viene y en especial la Copa Argentina”, agregó.

Sin embargo, luego habló de lo hecho por Figal, quien tuvo gestos de reprobación al momento de ser sustituido por Valdez a los 113’ minutos del prórroga.

El enojo de Figal cuando Jorge Almirón lo sacó para poner a Bruno Valdez de delantero #LibertadoresEnTelefe #BocaXTelefe pic.twitter.com/73uvvdR1I1 — Telefe Neuquén (@TelefeNeuquen) November 4, 2023

“Nico (Figal) me vino a pedir disculpas por el gesto y le dije que no había problemas, que también ya me pasó eso en otros partidos en mi carrera”, cerró.