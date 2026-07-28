28 jul 2026
Fútbol Internacional

FIFA planea vender participaciones de la Copa del Mundo, aseguran

La UEFA ya advirtió a la FIFA de que hay “límites que las instituciones del fútbol nunca deben cruzar”.

Julio 28, 2026 02:50 p. m. • 
Por Redacción D10
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El presidente Gianni Infano y Donald Trump posan con la Copa del Mundo.

Foto: Gentileza

La UEFA advirtió a la FIFA de que hay “límites que las instituciones del fútbol nunca deben cruzar” después de que el diario británico ‘The Times’ informara de que el máximo organismo del fútbol planea vender participaciones de la Copa del Mundo.

Según ese medio, este nuevo sistema de venta de participaciones del mayor torneo de selecciones del mundo generaría decenas de millones de libras al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

“Esto cruza una línea que ninguna institución del fútbol debería cruzar nunca. La UEFA se toma este asunto muy en serio, como también debe hacerlo cada federación nacional. Y como también debería hacerlo cada ente: ligas, clubes, jugadores, aficionados, gobiernos y todo aquel que se preocupe por el futuro del deporte”, señaló la UEFA en un comunicado.

“El alma y la gobernanza en el fútbol no son activos con los que comerciar, especialmente cuando hay cero transparencia sobre quién se beneficia económicamente. Ninguno somos dueños del fútbol. No es tarea de la FIFA vender”, añadió.

Según ‘The Times’, esta iniciativa llevaría a la creación de una compañía que controlaría tanto la Copa del Mundo masculina como la femenina así como el Mundial de Clubes y podría derivar en el futuro a la ampliación de equipos y en que se juegue de forma más regular en lugar de los cuatro años que pasan en estos momentos entre torneo y torneo.

En caso de que esta propuesta fuera aprobada, cada una de las 211 naciones que forman la FIFA recibirían una participación de dicha compañía, siendo libres de quedársela o venderla.

Infantino, quien estará en el cargo de presidente de la FIFA hasta 2031, podría ser el presidente de dicha compañía a partir de que acabe su mandato.

“FIFA siempre está en la búsqueda de proyectos innovadores que puedan mejorar el desarrollo del fútbol alrededor del mundo y está siempre abierta a revisar las propuestas que se lancen. Ahora estamos empezando un proceso de consulta. Como dijo el presidente de la FIFA el pasado 18 de julio durante una reunión con todos las federaciones miembro, la prioridad ahora es desatar el potencial comercial después de la Copa del Mundo 2026", publicó el máximo organismo del fútbol mundial en un comunicado.

“La FIFA toma sus decisiones de forma democrática y la propuesta que ha recibido está siendo analizada y será presentada a las 211 federaciones y al consejo de la FIFA, quienes serán los que tomen la decisión”, subrayó. EFE

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Redacción D10
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