29 jul 2026
Fútbol Internacional

Blatter fue tajante: “Nadie tiene derecho a vender nuestro deporte”

El expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, cuestionó con dureza el proyecto impulsado por Gianni Infantino para abrir la puerta a la inversión privada en las competiciones del organismo.

Julio 29, 2026 04:08 p. m. • 
Por Redacción D10
Blatter nota
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Joseph Blatter, ex presidente de la FIFA.

Foto: Gentileza

El expresidente de la FIFA, Joseph Blatter, volvió a ubicarse en el centro del debate futbolístico al expresar su rechazo al proyecto promovido por la actual administración del organismo, encabezada por Gianni Infantino, que contempla la incorporación de capital privado en la explotación comercial de los principales torneos de la entidad.

El exdirigente aseguró que el fútbol no puede convertirse en un activo comercial y advirtió sobre el impacto que tendría esta iniciativa en el futuro del deporte.

El exmandatario fue categórico al defender el carácter social y deportivo del fútbol. “Nadie tiene derecho a vender nuestro deporte”, afirmó Blatter, dejando en claro su postura frente a la posibilidad de que inversores privados participen en la gestión comercial de las competiciones organizadas por la FIFA.

El dirigente suizo también criticó la estrecha relación entre Infantino y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al considerar que el vínculo ha trascendido el plano institucional para adquirir un fuerte componente económico. “La estrecha relación entre el presidente de la FIFA y el presidente de Estados Unidos ha alcanzado una dimensión financiera que está dañando profundamente al fútbol”, sostuvo.

Las declaraciones de Blatter se producen en medio de la controversia generada por la propuesta de crear una nueva estructura empresarial para administrar los derechos comerciales de torneos como la Copa del Mundo, una medida que, según la FIFA, permitiría incrementar significativamente los ingresos destinados a las federaciones nacionales.

Sin embargo, la iniciativa ha despertado cuestionamientos desde distintos sectores del fútbol internacional, donde existe preocupación por una eventual privatización de uno de los patrimonios deportivos más importantes del planeta.

Las palabras de Blatter reavivan el debate sobre el futuro de la gobernanza del fútbol mundial y el delicado equilibrio entre la necesidad de generar mayores recursos económicos y la preservación de la esencia de un deporte que moviliza a millones de personas en todo el mundo.

FIFA Joseph Blatter Gianni Infantino
Redacción D10
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