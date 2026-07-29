Thomas Müller elogia a Andrés Cubas en la previa del All Stars

Desde un primer momento, la llegada del mediocampista de los Vancouver Whitecaps, el paraguayo Andrés Cubas, fue recibida con entusiasmo dentro del plantel de la MLS que será parte del tradicional Juego de las Estrellas esta noche a partir de las 21:00, especialmente por el histórico atacante alemán Thomas Müller.

El campeón del mundo en Brasil 2014 elogió de manera contundente la capacidad táctica y el despliegue del futbolista guaraní dentro del terreno de juego.

Al referirse a las virtudes del paraguayo, el atacante ex-Bayern Múnich destacó su relevancia para el equilibrio del equipo y valoró su agresividad limpia en la marca. “Es como un guardaespaldas”, afirmó Müller sobre su compañero.

#VWFC’s Thomas Müller talking about all the tough tackling, ball stealing, and “ugly small steps,” that #MLSAllStar and club teammate Andres Cubas brings defensively. pic.twitter.com/brOc9dKcQL — Har Journalist (@HarJournalist) July 28, 2026

“Recupera muchísimos balones para nosotros”, sentenció el alemán para definir el impacto del albirrojo.

El propio Cubas habló para Chicago Soccer Daily sobre el partido que disputará entre los mejores de la liga estadounidense, a la que calificó de “experiencia increíble”. Respondió además a Muller: “Sí, es así como juego. Defensa, entradas, intensidad; como siempre”, señaló.