29 jul 2026
Fútbol Internacional

Thomas Müller elogia a Andrés Cubas en la previa del All Stars

Thomas Müller, campeón del mundo en Brasil 2014, elogió de manera contundente la capacidad táctica y el despliegue del motorcito Andrés Cubas.

Julio 29, 2026 03:37 p. m. • 
Por Redacción D10
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Impresionante. Andrés Cubas tuvo un gran Mundial, sobre todo en el partido frente a Alemania.

Gentileza

Desde un primer momento, la llegada del mediocampista de los Vancouver Whitecaps, el paraguayo Andrés Cubas, fue recibida con entusiasmo dentro del plantel de la MLS que será parte del tradicional Juego de las Estrellas esta noche a partir de las 21:00, especialmente por el histórico atacante alemán Thomas Müller.

El campeón del mundo en Brasil 2014 elogió de manera contundente la capacidad táctica y el despliegue del futbolista guaraní dentro del terreno de juego.

Al referirse a las virtudes del paraguayo, el atacante ex-Bayern Múnich destacó su relevancia para el equilibrio del equipo y valoró su agresividad limpia en la marca. “Es como un guardaespaldas”, afirmó Müller sobre su compañero.

“Recupera muchísimos balones para nosotros”, sentenció el alemán para definir el impacto del albirrojo.

El propio Cubas habló para Chicago Soccer Daily sobre el partido que disputará entre los mejores de la liga estadounidense, a la que calificó de “experiencia increíble”. Respondió además a Muller: “Sí, es así como juego. Defensa, entradas, intensidad; como siempre”, señaló.

Fútbol Internacional Andrés Cubas Thomas Müller
Redacción D10
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