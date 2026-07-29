Durísimo comunicado de UEFA contra la FIFA

La UEFA aseguró que “la FIFA no puede seguir utilizando” el fútbol “para enriquecerse a sí misma y a sus amigos y quee existe una oposición significativa y creciente al plan de comercialización de la FIFA, después de mantener conversaciones con numerosas partes interesadas del fútbol.

“Hoy nos hemos enterado del plazo que la FIFA ha fijado a las federaciones para que apoyen sus propuestas o, de lo contrario, se retire la oferta de pago único. Esto lo dice todo sobre este plan”, señaló en un comunicado.

En él indicó que, “sin embargo, tras haber mantenido conversaciones con numerosas partes interesadas del mundo del fútbol, la UEFA sabe que existe una oposición significativa y creciente al plan de la FIFA”.

“La FIFA no puede seguir utilizando nuestro deporte para enriquecerse a sí misma y a sus amigos. Podemos hacer crecer el fútbol de la forma correcta. Es hora de dar prioridad a federaciones, clubes, ligas, jugadores y aficionados”, añadió.