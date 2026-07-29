29 jul 2026
Fútbol Internacional

Durísimo comunicado de UEFA contra la FIFA

UEFA: “La FIFA no puede seguir utilizando nuestro deporte para enriquecerse”

Julio 29, 2026 11:37 a. m. • 
Por Redacción D10
Gianni Infantino

Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

La UEFA aseguró que “la FIFA no puede seguir utilizando” el fútbol “para enriquecerse a sí misma y a sus amigos y quee existe una oposición significativa y creciente al plan de comercialización de la FIFA, después de mantener conversaciones con numerosas partes interesadas del fútbol.

“Hoy nos hemos enterado del plazo que la FIFA ha fijado a las federaciones para que apoyen sus propuestas o, de lo contrario, se retire la oferta de pago único. Esto lo dice todo sobre este plan”, señaló en un comunicado.

En él indicó que, “sin embargo, tras haber mantenido conversaciones con numerosas partes interesadas del mundo del fútbol, la UEFA sabe que existe una oposición significativa y creciente al plan de la FIFA”.

“La FIFA no puede seguir utilizando nuestro deporte para enriquecerse a sí misma y a sus amigos. Podemos hacer crecer el fútbol de la forma correcta. Es hora de dar prioridad a federaciones, clubes, ligas, jugadores y aficionados”, añadió.

Fútbol Internacional FIFA UEFA
Redacción D10
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