Fabián Balbuena sobre lo de Cerro: “Fue todo mentira”

Fabián Balbuena estuvo en el radar de Cerro Porteño hace algunas semanas o al menos eso se filtró. No obstante, este martes, al llegar a Paraguay, el defensa aclaró esta situación: “Todo mentira. A mí me sorprendió cuando salió eso”.

“Mi representante me llamó preguntándome qué había pasado. La verdad es que nos sorprendió a todos”, añadió el zaguero que hasta el 31 de mayo tiene contrato con el Dinamo Moscú.

Fabián Balbuena añadió que “en noviembre pasado y en enero creo que hubo una consulta de parte de Cerro, después de eso no pasó nada ni se habló más”.

El defensa acotó que jugar en Sudamérica está “muy difícil. No quiero decir que no, que nunca. Uno no sabe el futuro, pero hoy es difícil jugar en Sudamérica. No está en nuestros planes todavía”, sentenció el jugador que viene para acoplarse a la Selección Paraguaya de cara al combo por Eliminatorias Sudamericanas ante Uruguay y Brasil.