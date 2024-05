Explotan en carpas gumarelas

“Es una vergüenza que Tacuary lleve a Cerro Porteño a jugar en Ciudad del Este, en una cancha que se preparó para que juegue la Selección Nacional y a nosotros nos traen aquí (Jardines del Kelito), no se juega con las mismas cartas. Y nosotros no ganamos hoy y nos gritan burros, hijos de p..., esta cancha no es para Primera”, manifestó enojado en conferencia de prensa el DT gumarelo.

El cuadro repollero volvió a poner en peligro sus aspiraciones a un nuevo campeonato en la recta final del torneo; atendiendo que Cerro Porteño (36) le dio alcance tras vencer a Sol, y Olimpia quedó a 4 puntos a falta de 4 fechas para la culminación de la Copa de Primera Apertura.

El Guma mañana tendrá otra prueba de fuego cuando reciba en su Huerta de Tuyucuá a Nacional, desde las 20:00, en el arranque de la jornada 19 del Apertura.