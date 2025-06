Ex ojeador asegura que Julio Enciso deja el Brighton en este invierno

No es ninguna novedad que Julio Enciso tiene los días contados como jugador del Brighton.

Sin embargo, hasta ahora no se ha ventilado nada concreto sobre su futuro. En este sentido, quien fuera jefe de ojeadores del Manchester United y del Blackburn Rovers, Mick Brown, un gran conocedor del mercado de fichajes, analizó el contexto del Brighton y concluyó que Enciso se irá en este mercado de verano (europeo), ante la poca estima que tiene por su juego el entrenador alemán Fabian Hurzeler.

“El Brighton está abierto a recibir ofertas por Julio Enciso”, declaró Brown al sitio Football Insider. “Salió cedido la temporada pasada porque no iba a jugar en el primer equipo. Pero no dio la talla en el Ipswich y no ha hecho nada para demostrar que es lo suficientemente bueno como para volver y ganarse un puesto en el Brighton. El entrenador no lo quería la temporada pasada, y nada ha cambiado en ese sentido”, aseguró.

Enciso le costó 9.5 millones de libras esterlinas al Brighton, que querrá recuperar su inversión. “Creo que si pueden sacar provecho de lo que pagaron por él, será un buen negocio para el club, ya que no entra en los planes del entrenador”, sentenció Brown, un veterano .