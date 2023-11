España, campeón absoluto en pádel juvenil

La noche de este sábado vio el cierre exitoso de una semana con intensa competencias. El XIV FIP Junior World Padel Caampionships reunió a los mejores padelistas juveniles del mundo. España, uno de los países donde el pádel se encuentra más desarrollado, demostró su gran poderío logrando los títulos masculino y femenino y es nuevo monarca mundial juvenil.

La SND Arena se volvió a convertir en la catedral del pádel continental al recibir a los finalistas mundiales que ayer coronaron una gran campaña con la definición de los nuevos campeones y las primeras ubicaciones.

En la primera final, la femenina, se vieron la cara los equipos de Argentina y España. El equipo albiceleste, último campeón mundial en la rama femenina, debía medirse a un siempre peligroso equipo español que cuenta en sus filas con jugadoras de muy alto nivel que ya compiten en circuitos profesionales.

El TIE finalmente quedó en manos del equipo español que superó a Argentina en los tres encuentros disputados, dejando el marcador global en 3-0. En Sub 14 el duelo finalizó 4-6, 6-4 y 6-2 para España. En la Sub 16 los parciales fueron 6-1 y 6-1; y en Sub 18 España ganó 6-4 y 6-3.

En la rama femenina, los tres primeros puestos del mundial fueron distribuidos entre España, campeona mundial; Argentina, en la segunda ubicación, e Italia, cuyas seleccionadas vencieron al equipo femenino de Suecia, y se quedaron con la copa y las medallas de bronce.

Los varones entraron en competencia con el duelo entre España y Suecia, equipo que llegaba a la final tras vencer al último campeón mundial: Paraguay. El primer duelo definitivo fue para España por un marcador de 6-1 y 6-2. En la Categoría Sub 16, la campeona mundial venció por 6-1 y 6-3. En duelo de la Cat. Sub 18, España ratificó su gran campeonato venciendo a los suecos por 6-2 y 6-3.

En masculino, los tres primeros puestos quedaron en manos de España, campeona mundial; Suecia, vice campeona, y Argentina en el tercer escalón tras vencer a Paraguay en duelo por la medalla de Bronce.

La gran gestión del equipo español, tanto en la rama masculina como femenina, llevó al seleccionado ibérico a lo más alto del podio mundial, lo que le valió el título de campeones y campeonas mundiales de pádel juvenil. “Tras ausentarse en el último mundial celebrado en México, España pone las cosas en orden”, celebraba en sus redes sociales la Federación Española de Pádel.