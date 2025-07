Prosigue la disputa en el Salonismo en las Diviones A y B

En la División A, segunda categoría del salonismo, por la fecha 2 los compromisos son: Cerrito vs. VHP (20.00, Pablo Rojas), Fenix vs. Atlético Ñemby (20.00, José Meza), Independiente de B.O. vs. La Academia (21.45, Pablo Rojas) y City Club vs. Cerro Cora (21.45, José Meza).

En la fecha 1 los marcadores fueron: Cerro Cora 5-3 Cerrito, VHP 2-1 Fénix, Independiente 3-0 City y Ñemby 5-3 La Academia.

Por la División B, tercera categoría, los juegos para el jueves 11, por la fecha 2 en el Grupo A son (Fulgencio Yegros): Fénix 2002 vs. Santo Domingo y Legendarios vs. Sport Unidos. Grupo B (Seccional 5 de Barrio Jara): La 33 vs. Everest y Tabladense vs. Sancho FC. Grupo C (Interserial): Atlante vs. Samandu y San Rafael vs. Villa Anita. Todos desde las 20.00.