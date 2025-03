Enfocados en ambos frentes

El Gumarelo se encuentra en el Grupo D y su presidente, Rubén Di Tore, durante la entrevista con FALG se refirió a los rivales: “Estamos en un grupo muy competitivo. La ventaja será que los viajes no serán de larga distancia, excepto ante Alianza Lima (en Lima, Perú; además de Córdoba, vs. Talleres, y vs. San Pablo, Brasil)”.

Libertad solicitó a la Conmebol cambiar la localía. “Entregamos a la Conmebol el cambio del Defensores por La Huerta. Nuestro estadio cumple con todos los requisitos”, expresó.

La renovada Huerta actualmente tiene aforo para 15.000 personas. Por otra parte, el Repollero viajará a Mallorquín para medir a Gral. Caballero este sábado 18:15.