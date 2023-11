En la mira del Tata

Emilio Daher, presidente de Guaraní, en extensa entrevista con Fútbol a lo Grande (1080 AM), develó que la lupa del Inter Miami de EEUU –dirigido por Gerardo Tata Martino, con Lionel Messi como máxima figura, y David Beckham como presidente– sigue sobre el futbolista aborigen Romeo Benítez.

“Romeo Benítez está en la picota, desde comienzo del año. Era un jugador no transferible, ahora tenemos ofertas concretas por Romeo, y por otros jugadores; pero no vamos a soltar jugadores en forma desesperada por conseguir algún dinero que no resulte conveniente para las pretensiones del club, hay una enorme presión”, resaltó Daher.

Además, confesó que el Tata, ex seleccionador nacional, con sus ojeadores, no solo están detrás de Benítez. “El Tata está permanentemente siguiendo no solo a Romeo sino que a otro jugador de la plantilla”.

Valorados. Daher también destacó que de momento se deben enfocar a la clasificación a la Copa Libertadores, algo que ayuda a poner en mejor vidriera a sus jugadores: “La Libertadores es una competencia más prominente que la Sudamericana, eso está claro hasta en el retorno económico. Según la gente de scouting la Libertadores es más visible fuera del continente”.

Romeo Benítez, también habló con FALG, pero de forma breve, apuntó: “No me llegó ninguna oferta todavía. Mi representante es quien maneja todo y seguro me lo dirá en su momento, ahora estoy enfocado en clasificar al club a la Libertadores. (Guaraní) Es el club que me dio todo y lo quiero dejar en esta competencia internacional”.

58 partidos en la Primera de Guaraní suma Romeo Benítez, en donde suma 9 goles y 8 asistencias de gol.

65 puntos acumula Guaraní en la tabla anual, de momento clasifica a la Fase 2 de la Copa Libertadores 2024.

En busca de un manejo responsable

Emilio Daher recalcó que no se saldrá del balance económico que está imprimiendo en la institución, inclusive en caso de concretar ventas importantes en este mercado de pases o por ingresos coperos.

“En un futuro muy cercano no tendremos posibilidad de hacer inversiones en jugadores como lo pueden hacer Cerro Porteño o Libertad. No queremos ni vamos a dejar un club con 50 millones de dólares de deuda”, expresó Daher, haciendo alusión directa a los problemas financieros que hoy atraviesa Olimpia.

Daher también admitió que Guaraní está lidiando con “responsabilidad” cargas económicas que otras administraciones dejaron con entidades financieras, así como desvinculación de jugadores y otros.

El Inter Miami CF sigue tras los pasos del aurinegro Romeo Benítez.

Desde la directiva de Guaraní apuntan que no venderán a bajo precio.