El United queda al borde del abismo

Necesitará ganar en la última jornada al Bayern Múnich y esperar que el conjunto turco no venza al Copenhague. Los ingleses, que necesitaban el triunfo para depender de sí mismos, volvieron a desperdiciar una ventaja de dos goles, como ante el Copenhague hace unas semanas, y firmaron la que puede ser su sentencia de muerte en la competición europea. De hecho, si no puntúan contra el Bayern, no irán ni a la Liga Europa.

Tras el triunfo ante el Everton el fin de semana, la odisea en Turquía no pudo empezar mejor. A los 20 minutos, los de Erit Ten Hag ya iban 0-2 en el marcador con sendos golazos de Alejandro Garnacho, con un latigazo al primer palo, y de Bruno Fernandes, con un zapatazo a la escuadra desde fuera del área.

Sin embargo, en lo que ya es una epidemia en este equipo, comenzaron a desencadenarse los errores que desembocaron en otra decepcionante noche de los ‘Diablos Rojos’ en Europa.

André Onana, en una falta de Ziyech al borde del área, dio un paso para cubrir el segundo palo y desprotegió el suyo. El marroquí le pilló y recortó distancias a la media hora.

Dio alas el gol a los turcos, que llegaron a empatar cuando Mauro Icardi superó en un mano a mano justo antes del descanso al camerunés, pero el fuera de juego salvó al United, que se fue a los vestuarios con sensaciones parecidas a las de hace unas semanas en Dinamarca: no existe el control en este equipo.

Pese al tanto de Scott McTominay en un contraataque que supuso el 1-3, el United se desmoronó en la media hora final, a raíz de otro error de Onana. El arquero trató de despejar una falta de Ziyech con el puño y la mandó hacia su propia portería. Otro error con consecuencias.

Diez minutos después, un golazo de Kerem Akturkoglu, a la carrera y con fuerza al primer palo, puso al United a un tanto de quedarse fuera de la ‘Champions’.

Y tuvo ocasiones el Galatasaray, sobre todo con Wilfred Zaha, un ex del United, al que le faltó puntería en los metros finales.

También pudo ganar el United con los arreones finales. Bruno Fernandes se topó con el palo en un remate desde fuera del área y Facundo Pellistri desperdició tres disparos claros.

Así murió el United, que termina la jornada como colista del grupo y necesitará un milagro en la última jornada para pasar. Tiene que ganar al Bayern, que no se jugará nada, en el Allianz Arena y esperar que el Galatasaray no venza en Dinamarca.

- Ficha técnica:

3 - Galatasaray: Muslera; Boey, Bardakci, Ayhan, Angeliño (Nelsson, m.82); Torreira, Ndombele (Oliveira, m.60), Mertens (Akturkoglu, m.60); Ziyech (Yilmaz, m.83), Zaha (Demirbay, m.88) e Icardi.

3 - Manchester United: Onana; Wan-Bissaka (Dalot, m.78), Maguire, Lindelof, Shaw; McTominay, Amrabat (Mainoo, m.58), Fernandes; Antony, Garnacho (Pellistri, m.78) y Hojlund (Martial, m.58).

Goles: 0-1. Garnacho, m.11, 0-2. Fernandes, m.18, 1-2. Ziyech, m.29, 1-3. McTominay, m.55, 2-3. Ziyech, m.62 y 3-3. Akturkoglu, m.71.

Árbitro: José Sánchez Martínez (España). Amonestó a Boey (m.42) y Aykhan (m.54) por parte del Galatasaray (m.42) y a Fernandes (m.27), Amrabat (m.47+) y Wan-Bissaka (m.64) por parte del Manchester United.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada del Grupo A de la Liga de Campeones disputado en el Rams Park (Estambul). EFE