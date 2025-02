El superclásico se roba la atención de la Cartelera Deportiva

Es viernes y como cada inicio de fin de semana te presentamos la Cartelera Deportiva D10 con los mejores partidos. En esta ocasión el plato fuerte de la grilla es el superclásico del fútbol paraguayo, que Olimpia y Cerro Porteño disputarán este domingo, desde las 18:00, en el Defensores del Chaco.

Fútbol Paraguayo

Óscar Cardozo encabeza el ataque de Libertad. Foto: Andrés Catalán/Última Hora

Viernes 21 de febrero

18:15 Guaraní vs Recoleta

20:30 Luqueño vs 2 de Mayo

Sábado 22 de febrero

18:15 Ameliano vs Nacional

20:30 Tembetary vs Libertad

Domingo 23 de febrero

18:00 Olimpia vs Cerro Porteño

Lunes 24 de febrero

19:30 Trinidense vs General Caballero

Fútbol internacional

El centrocampista inglés del Real Madrid Jude Bellingham. Román Ríos/EFE

Viernes 21 de febrero

16:45 Lecce vs Udinese

17:00 Leicester vs Brentford

17:00 Celta vs Osasuna

Sábado 22 de febrero

09:30 Everton vs Manchester United

12:00 Southampton vs Brighton

13:00 Lille vs Mónaco

14:00 Torino vs Milan

14:30 Aston Villa vs Chelsea

14:30 Valencia vs Atlético de Madrid

14:30 Borussia Dortmund vs Union Berlin

16:45 Inter vs Genoa

17:00 Las Palmas vs Barcelona

Domingo 23 de febrero

08:30 Como vs Napoli

11:00 Newcastle vs Forest

12:15 Real Madrid vs Girona

13:30 Manchester City vs Liverpool

13:30 Bayern Múnich vs Eintracht Frankfurt

14:30 Getafe vs Real Betis

16:45 Cagliari vs Juventus

16:45 Lyon vs PSG

Fútbol por resto de América

Lionel Messi y Luis Suárez, jugadores del Inter Miami. Foto: Gentileza

Sábado 22 de febrero

21:00 Independiente del Valle vs Liga de Quito

21:30 Inter Miami vs New York City

22:00 León vs Tigres

Domingo 23 de febrero

00:00 Pumas vs América

14:45 Universidad Católica vs El Nacional

18:30 Mirassol vs Palmeiras

20:10 Deportivo Cali vs Millonarios