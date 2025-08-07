07 ago. 2025
El Sounders vence a Tijuana para confirmar su paso perfecto en una buena jornada de la MLS

El Seattle Sounder derrotó este miércoles por 2-1 a los Xolos de Tijuana del fútbol mexicano para clasificarse con actuación perfecta a los cuartos de finales de la Leagues Cup.

Agosto 07, 2025 07:25 a. m. • 
Por Redacción D10
Tembetary_62396993.jpg

El cuadro norteamericano marcha con puntaje ideal.

Foto: @SoundersFC

El estadounidense Daniel Musovski anotó de cabeza en el 88, a pase de su compatriota Cristian Roldan, para darle a su equipo su tercer triunfo en tres partidos y ponerlo en la cima de la clasificación con nueve unidades, 11 goles a favor y dos en contra.

Kevin Castañeda puso delante a los mexicanos con un golpe de derecha en el 45+4, pero el guyanés Osaze de Rosario empató en el 56 con un cabezazo. Después de más de media hora de lucha, Musovski decidió el duelo y confirmó la eliminación de los Xolos.

La victoria fue la quinta de la MLS este día, con un revés y un empate.

Aunque no contó con las genialidades de Lionel Messi, el Inter de Miami derrotó por 3-1 a los Pumas de la UNAM y se clasificó a los cuartos de finales.

El mundialista uruguayo Luis Suárez anotó un gol y puso un par de asistencias para eliminar a los Pumas, uno de los equipos más emblemáticos del fútbol mexicano.

Jorge Ruvalcaba convirtió de derecha a pase del ecuatoriano Pedro Vite para poner delante a los Pumas en el minuto 34, pero el Miami fue paciente y le dio la vuelta al marcador para acceder a la fase de los ocho mejores.

Rodrigo de Paul anotó en el 45 a pase de Suárez, quien marcó un penal en el 59 y se confirmó como protagonista de la victoria del Inter al ponerle un balón al argentino Tadeo Allende, letal con el remate de derecha en el 69.

El colombiano Luis Muriel anotó tres goles y el argentino Martín Ojeda, dos, para guiar al Orlando City a una goleada por 5-1 a un Necaxa sin capacidad de respuesta.

Ojeda anotó de zurda desde fuera del área en el minuto 14, a partir de ahí el cuadro estadounidense fue superior. Muriel convirtió de cabeza, en el 35 y en el 37 y de derecha en el 45+1, en tanto Ojeda lo hizo otra vez de zurda en el 51 para firmar el amplió triunfo que mantuvo con vida al City.

Otra goleada fue la del Atlanta United, por 4-1 al Atlas con goles del senegalés Jamal Thiaré, el ruso Alxey Miranchuk, el georgiano Saba Lobjanidze y el japonés Cayman Togashi.

A pesar de ganar, el United quedó eliminado, al quedar con tres puntos, uno menos que Necaxa, que tampoco estaré en los cuartos de finales.

Más cerrada fue la victoria del Real Salt Lake, 1-0 sobre el Querétaro, con un gol de derecha del paraguayo Braian Ojeda en el minuto 32 a pase del estadounidense Samuel Jungua.

El San Luis fue el mejor cuadro de México en la penúltima fecha de la fase de eliminatorias, al derrotar por 0-2 al Minnesota, que quedó eliminado.

El italiano Joao Pedro y el mexicano Sebastián Pérez Bouquet anotaron por el San Luis, que dejó una buena impresión al despedirse del torneo con un triunfo.

En el otro duelo de este miércoles América empató 1-1 con el Portland Timbers y firmó su eliminación pese a ganar un punto en serie de penales.

La Leagues Cup terminará este jueves su fase de preliminares con los partidos Cincinnati-Guadalajara, Monterrey-Charlotte, New York Red Bulls-Juárez FC, Cruz Azul-Colorado Rapids y Los Angeles Galaxy-Santos Laguna.EFE

