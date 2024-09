El paraguayo que eligió jugar por Argentina explica su decisión

El defensor Julio César Soler Barreto, nacido un 16 de febrero en Asunción, Paraguay, de padres paraguayos, actualmente jugador de Lanús, hoy defiende los colores de la Selección Argentina.

En una reciente entrevista con el diario Olé, Soler, de 19 años y que viene de disputar los Juegos Olímpicos de París 2024, se refirió a por qué decidió jugar por Argentina y no por el país que lo vio nacer.

“Tengo doble nacionalidad pero me crié acá. Argentina te cría a ganar con competencia, por eso me sentí más identificado con la Selección. Espero hacer las cosas bien para que en algún momento también llegue la citación a la Mayor”, comentó.

Soler viene siendo seguido muy de cerca por Lionel Scaloni, entrenador de Argentina, y no se descarta una convocatoria a la Mayor en las próximas semanas.

SU FUTURO. Sobre su futuro, se habló mucho de que el Liverpool de la Premier League lo quería. Ante esto, el juvenil respondió: “Se habló mucho de eso, pero trato de no pensar. Estoy acá en Lanús, en casa, feliz. Uno no piensa hasta que se da. Como sueño por cumplir me queda ganar la Copa Sudamericana o la Liga Profesional para que el equipo y su gente sigan creciendo”.