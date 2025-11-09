09 nov. 2025

El Napoli se estrella ante el Bologna

El Napoli perdió este domingo el liderato en solitario de la Serie A de Italia tras caer derrotado en su visita al Bologna.

Noviembre 09, 2025 01:15 p. m. • 
Por Redacción D10
G5Uxp8MXoAAtoC7.jpg

Bologna festejó el triunfo ante el Napoli en la Serie A de Italia.

El Napoli perdió este domingo el liderato en solitario de la Serie A, doblegado sin paliativos en casa de un Bologna que certificó su éxito en los pilares del colombiano Jhon Lucumí, autor del gol decisivo, y de su tercer portero, debutante con solo 17 años ante el vigente campeón italiano.

Segundo partido consecutivo sin ganar del Nápoles de Antonio Conte. Empate ante el Como 1907 en el Estadio Diego Armando Maradona y derrota contundente en la visita al Renato Dall’Ara. La lesión de Kevin De Bruyne, la ausencia de Romelu Lukaku y el buen hacer de un Bolonia desatado consumaron la catástrofe partenopea.

Y eso que el partido, en el inicio, se le complicó a los boloñeses. Porque su meta titular, Skorupski, se lesionó en un pase en largo. Con el segundo habitual lesionado, tuvo que saltar al campo Massimo Pessina, nacido el 25 de diciembre de 2007. Debutó en la máxima categoría del fútbol italiano con 17 años. Dejó su puerta a cero y no pudo evitar las lágrimas a final del encuentro, emocionado por el éxito.

El Nápoles no pudo apenas ponerle en aprietos. Fue incapaz de generar peligro claro ante un equipo en alza, asentado en puestos europeos y, a falta de que jueguen el Roma y el Inter, a solo un punto del liderato. Regalo para su técnico, Vincenzo Italiano, por primera vez en el banquillo tras haber recibido el alta hospitalaria por una neumonía.

Dos zarpazos derribaron el muro de Milinkovic-Savic. El primero, de Dallinga en el minuto 50. Atacó el delantero el primer palo, se adelantó a todos, y con la punta exterior sorprendió al meta nacido en Orense. El segundo, del mejor jugador del partido, defensa incansable que secó a Hojlund. En el minuto 66, en un saque de esquina, se elevó al primer palo para sellar la merecida victoria.

El Nápoles se estrelló en Bolonia. Dos jornadas consecutivas sin ganar le privaron del liderato en solitario. Y si Roma o Inter ganan, del liderato en general. Con 22 puntos está empatado con el Milan en lo más alto. Los perseguidores, 21 con un partido menos. Y el Bolonia, en silencio, está al acecho en un inicio igualadísimo de temporada en Italia.

-- Ficha técnica:

. 2 - Bolonia: Skorupski (Pessina, m.8); Holm, Lysaker-Heggem, Lucumi, Miranda; Pobega (Moro, m.81), Ferguson; Orsolini (Casale, m.81), Odgaard (Bernardeschi, m.61), Rowe (Cambiaghi, m.46); Dallinga.

. 0 - Nápoles: Vanja Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno (Juan Jesus, m.77), Gutiérrez (Olivera, m.77); Anguissa, Lobotka, McTominay (Lucca, m.82); Politano (Neres, m.68), Elmas (Lang, m.68) y Hojlund.

Goles: 1-0, m.50: Dallinga; 2-0, m.66: Lucumí.

Árbitro: D. Chiffi. Mostró tarjeta amarilla a Orsolini (m.74) por parte del Bolonia; y a Hojlund (m.63), Lang (m.70), Neres (m.77) por parte del Nápoles.

Incidencias: encuentro correspondiente a la décimo primera jornada de la Serie A, disputado en el Estadio Rento Dall’Ara de Bolonia (norte Italia). EFE

tfc/apa

Redacción D10
Más contenido de esta sección
FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-ARSENAL
Fútbol Internacional
El Sunderland apaga al Arsenal en el 94
El Sunderland continúa su sueño y sacó un empate acrobático en el minuto 94 gracias a un remate imposible de Brian Brobbey en el minuto 94 que apaga al Arsenal y le hace pinchar por primera vez desde el 21 de septiembre.
Noviembre 08, 2025 05:03 p. m.
TOPSHOT-AUTO-PRIX-F1-BRA-SPRINT-QUALIFYING
Fórmula 1
Norris sale primero en el Gran Premio de Brasil
El inglés Lando Norris (McLaren), líder del Mundial de Fórmula Uno, saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), el vigésimo primero del campeonato; una carrera que su principal rival por el título, su compañero, el australiano Oscar Piastri, afrontará desde el cuarto puesto de la parrilla.
Noviembre 08, 2025 04:15 p. m.
FBL-GER-BUNDESLIGA-UNION BERLIN-BAYERN MUNICH
Fútbol Internacional
Kane rescata al Bayern
Un gol de Harry Kane en el minuto 92 evitó la primera derrota del Bayern en esta temporada y selló el empate 2-2 ante el Union Berlín que logró poner al club bávaro contra la pared en varios momentos del partido.
Noviembre 08, 2025 04:11 p. m.
G5P1tJ2XcAApVQN.jpg
Selección Paraguaya
Paraguay suma su primer triunfo en el Mundial Sub 17
Paraguay logró recuperarse de su estreno fallido en el Mundial Sub 17 de Qatar con una victoria ante Panamá y sueña con la clasificación a octavos de final.
Noviembre 08, 2025 02:12 p. m.
 · 
Redacción D10
20251108_084904.jpg
Selección Paraguaya
Paraguay va por la recuperación
La Albirroja Sub 17 se enfrenta este sábado a Panamá en busca de su primer triunfo en el Mundial tras un estreno fallido ante Uzbekistán.
Noviembre 08, 2025 08:53 a. m.
 · 
Redacción D10
20251108_075956.jpg
Torneo Clausura
Olimpia buscará asegurar la Sudamericana
Olimpia recibe a General Caballero de JLM en busca del triunfo que le permita asegurar su clasificación a la próxima Copa Sudamericana.
Noviembre 08, 2025 08:02 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más