27 abr. 2026
Copa del Mundo

El Mundial se desarrollará en “un ambiente de miedo”, según varias ONG

El Mundial 2026 se desarrollará, según representantes de varias ONG que participaron este lunes en un acto organizado por ‘Human Rights Watch’, “en un ambiente de miedo” debido a la política del presidente de EEUU, Donald Trump, contra los inmigrantes que puede afectar también a aficionados y periodistas que quieran asistir al torneo.

Abril 27, 2026 01:33 p. m.
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Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

“Se suponía que iba a ser el primer Mundial con un reglamento claro de derechos humanos y protección para trabajadores, aficionados, jugadores y comunidades. En lugar de ello, la administración de EEUU, con su brutal política de inmigración, sus medidas discriminatorias y sus amenazas a la libertad de prensa hace que el torneo corra el riesgo de ser definido como el torneo del miedo y la exclusión”, dijo la directora de Iniciativas Globales de ‘Human Rights Watch’, Minky Worden.

Según la misma organización, los miembros de las comunidades migrantes que vayan a los estadios o a las zonas de aficionados a apoyar a las selecciones de sus países de origen corren el riesgo de caer en la mira del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Además, los aficionados de muchos países no podrán ingresar a EEUU debido a las restricciones impuestas por la administración Trump para la concesión de visados.

Ante esa situación, según la directora ejecutiva de la organización ‘Sport&Rights Alliance’, Andrea Florence, la FIFA, lejos de tratar de ejercer presión sobre la administración de EEUU, procura contribuir a lavar su imagen.

“La FIFA no ha hecho nada frente a la situación actual. Por el contrario, ha tratado de lavar su imagen dándole el así llamado Premio de la Paz”, aseguró.

El Mundial de 2026, que organizan EEUU, Canadá y México, se disputará después de los de Rusia y Catar, dos sedes que los participantes calificaron de “problemáticas” desde el punto de vista de los derechos humanos.

“Veníamos de dos torneos problemáticos y esperábamos que este fuera distinto y entonces llegó la administración Trump”, dijo el director de Reporteros sin Fronteras para Alemania, Christin Mihr.

Martin Endemabbm, de la organización de aficionados ‘Football Supporters Europe’, destacó que mientras las autoridades cataríes se esforzaron por mostrar la mejor cara posible de su país en cuanto a los derechos humanos antes del Mundial, a la administración Trump “el tema la tiene sin cuidado”.

“No quiero ni pensar en lo que puede pasar si hay alguna protesta cerca de los estadios”, dijo. EFE

Mundial FIFA 2026 Estados Unidos
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