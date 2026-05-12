12 may. 2026
Copa del Mundo

Un viaje por el legado del fútbol sudamericano en los Mundiales

Una muestra de invaluables artículos que rinden honor al legado del fútbol sudamericano en el Mundial, donde tres selecciones de la región alzaron 10 de los 22 títulos que se disputaron hasta 2022, se exhibe hasta el 31 de mayo en el museo de la Conmebol.

Mayo 12, 2026 03:05 p. m.
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El museo de la Conmebol ofrece una experiencia única.

La exhibición, que pertenece a un coleccionista privado, incluye una camiseta usada y firmada “con simpatía” por Diego Armando Maradona en la cita de 1986, que lo encumbró en la cima del fútbol mundial, así como otra vestida por el brasileño Rivaldo en la edición de Corea del Sur y Japón de 2002, cuando la Canarinha sumó su quinto título.

“Todas las piezas que hoy nosotros tenemos están autenticadas y fueron utilizadas por jugadores, la gran mayoría las tenemos autografiadas”, dijo a EFE el miembro del equipo de mercadeo de Conmebol, Marcelo Vouga.

La muestra contiene artículos casi centenarios, como una camiseta original del equipo uruguayo que ganó el título de la primera Copa del Mundo, en 1930, y otra usada por el defensor Eusebio Tejera cuando el equipo celeste propinó ‘el Maracanazo’ en 1950.

Además, la exhibición se alimenta de otras piezas como unos botines que usó Alcides Ghiggia, el héroe uruguayo en ‘el Maracanazo’ o entradas y un póster del primer mundial.

“Es difícil elegir”, admitió Vouga sobre la pieza más valiosa de la muestra.

“Tenemos botines de época, tenemos pelotas de época, tenemos la camiseta de Diego Armando Maradona, la camiseta de Rivaldo, así que es difícil elegir una pieza puntual, todas (las piezas) tienen un valor bastante importante”, agregó.

Rumbo a Miami

Vouga explicó que la Conmebol trasladará la exhibición a Miami, donde tendrá su centro de operaciones durante la edición 23 de Mundial.

Allí, las piezas estarán cerca de las exhibiciones que montarán la FIFA y la Concacaf, anticipó.

“No todos los elementos que vamos a exhibir en Miami estamos los exhibiendo acá, por el espacio físico que tenemos”, señaló.

Hasta el 31 de mayo, la Conmebol espera que unas 10.000 personas visiten en su museo la muestra que honra al fútbol sudamericano. EFE

Copa del mundo Diego Maradona Mundial FIFA 2026
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