22 jun. 2026
Copa del Mundo

El juez para el duelo clave de Paraguay

La FIFA dio a conocer este lunes al juez elegido para el choque entre Paraguay y Australia.

Junio 22, 2026 11:09 a. m. • 
Por Redacción D10
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El francés estará en el juez frente a Australia.

Foto: FIFA

Tras la victoria paraguaya sobre Turquía, la ilusión volvió a ganar fuerza y este lunes la FIFA dio a conocer los detalles que tienen que ver con el arbitraje que tendrá a cargo el choque clave entre Paraguay y Australia.

El ente nominó al francés Clément Turpin como réfere principal, mientras que Nicolas Danos y Benjamin Pages serán los asistentes. Como cuarto juez fue elegido el jamaicano Oshane Nation.

Turpin de 44 años es considerado de los mejores árbitros de la UEFA y en este Mundial fue el encargado de dirigir el lance entre Inglaterra y Croacia, correspondiente al Grupo L. Comenzó en el arbitraje a muy temprana edad y dentro de su carrera tuvo el privilegio de dirigir finales continentales como la Europa League del 2021 y la Champions League del 2022.

Paraguay enfrentará el próximo jueves 25 de junio a Australia buscando su clasificación para la siguiente ronda del Mundial. Este lance será a las 23.00 en el estadio de la Bahía de San Francisco.

Copa del mundo Mundial FIFA 2026 Paraguay
Redacción D10
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