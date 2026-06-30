El festejo especial con “Roquegol”

José Canale clavaba su remate al ángulo izquierdo de Neuer y todos salían para abrazarse con el defensor y el golero Orlando Gill. En un costado, cerca del córner, el histórico Roque Luis Santa Cruz se encontraba trabajando y explotando con la clasificación, así como todo un país.

Matías Galarza lo vio y fue directo hacia él, luego seguido por sus compañeros, produciéndose una imagen muy emotiva en los festejos albirrojos. Roque Santa Cruz, máximo goleador de la Albirroja y uno de los miembros de la generación que marcó historia en Sudáfrica 2010, fue uno de los que respaldó a los muchachos en los momentos duros.

Ese festejo significó mucho, dos generaciones distintas, cruzadas por la misma historia, marcadas ambas por el sufrimiento, los penales y la alegría de todo un país.