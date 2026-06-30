30 jun. 2026
Copa del Mundo

El festejo especial con “Roquegol”

VIDEO. Un momento muy emotivo se vio tras el remate de José Canale y el festejo junto al histórico Roque Santa Cruz.

Junio 30, 2026 09:19 a. m. • 
Por Redacción D10
Germany v Paraguay: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026

Santa Cruz, ídolo de varias generaciones de jugadores.

Foto: AFP

José Canale clavaba su remate al ángulo izquierdo de Neuer y todos salían para abrazarse con el defensor y el golero Orlando Gill. En un costado, cerca del córner, el histórico Roque Luis Santa Cruz se encontraba trabajando y explotando con la clasificación, así como todo un país.

Matías Galarza lo vio y fue directo hacia él, luego seguido por sus compañeros, produciéndose una imagen muy emotiva en los festejos albirrojos. Roque Santa Cruz, máximo goleador de la Albirroja y uno de los miembros de la generación que marcó historia en Sudáfrica 2010, fue uno de los que respaldó a los muchachos en los momentos duros.

Ese festejo significó mucho, dos generaciones distintas, cruzadas por la misma historia, marcadas ambas por el sufrimiento, los penales y la alegría de todo un país.

Copa del mundo Roque Santa Cruz Mundial FIFA 2026
Redacción D10
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