02 may. 2026
Fútbol Internacional

El El Ipswich Town vuelve a la Premier League

VIDEO. El Ipswich Town consiguió este sábado el ascenso a Premier League, una temporada después de su descenso, tras vencer por 3-0 al Queens Park Rangers gracias a los goles de George Hirst, Jaden Philogene y Kaasey McAteer.

Mayo 02, 2026 11:11 a. m. • 
Por Redacción D10
HHUBlqMXQAAwpmH.jpeg

El ex equipo de Julio Enciso retorna a la máxima categoría.

Foto: @IpswichTown

Los de Kieran McKenna, que necesitaban la victoria para asegurar el ascenso, encarrilaron el encuentro con dos goles en los primeros diez minutos y se unen al Coventry, que ya ascendió a falta de tres jornadas.

Los ‘Tractor Boys’ retornan a la máxima competición del fútbol inglés después de que la temporada pasada descendieran al terminar penúltimos con apenas 22 puntos, quedándose a 16 unidades de la salvación.

Por su parte, el Milwall, que dependía de un tropiezo del Ipswich Town, consiguió una victoria amarga frente al Oxford United, ya descendido, al quedarse a las puertas del ascenso, pero tendrá una oportunidad en el ‘play-off’ de ascenso.

El conjunto del sur de Londres terminó en tercera posición y se verá las caras con el Hull City, mientras que el Southampton se enfrentará al Middlesbrough en la otra semifinal, que se juega a doble partido.

La ida tendrá lugar el 8 de mayo y la vuelta una semana más tarde y la final, que se disputará en Wembley, está programada para el 23 de mayo.

Fútbol Internacional Premier League Ipswich Town F.C.
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Mbappe - Francia - EFE.jpg
Fútbol Internacional
Mbappé y el eco de París
Los éxitos del PSG suenan a eco lejano en la estampa de Kylian Mbappé. En Chamartín, mientras tanto, el Real Madrid deambula por otra temporada en blanco -la segunda seguida-, lejos de ser ese trampolín que prometía catapultar al francés hacia una cima incontestable. Lo colectivo no acompaña: dos cursos torcidos, sin rumbo claro, mientras en París celebran la edad dorada que parecía destinada a viajar con él. Así es el fútbol, caprichoso y a veces cruel, donde no siempre se alinean el talento y el destino.
Abril 29, 2026 11:45 a. m.
 · 
Redacción D10
Esteban Andrada
Fútbol Internacional
Esteban Andrada, suspendido 13 partidos por el puñetazo a Pulido
El argentino Esteban Andrada, guardameta del Zaragoza, ha sido sancionado con trece partidos de suspensión tras agredir a Jorge Pulido, defensa del Huesca, el partido de la trigésima séptima jornada de LaLiga Hypermotion (Segunda División española), disputado el pasado domingo.
Abril 29, 2026 10:45 a. m.
 · 
Redacción D10
FILES-FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRID-RACISM
Fútbol Internacional
IFAB aprueba expulsión por taparse la boca para ocultar comportamientos discriminatorios
La International Football Association Board (IFAB), el organismo que establece las reglas de juego del fútbol, acordó por “unanimidad” en una reunión extraordinaria este martes en Vancouver (Canadá) que se sancionará con tarjeta roja a los jugadores que se tapen la boca “para ocultar comportamientos discriminatorios”.
Abril 28, 2026 05:53 p. m.
 · 
Redacción D10
Mano Menezes
Fútbol Internacional
Perú jugará eliminatorias al Mundial de 2030 en la altura andina
El técnico de Perú, el brasileño Mano Menezes, confirmó que la selección bicolor jugará sus partidos de las eliminatorias al Mundial de 2030 en Lima y en otra sede de la altura andina del país.
Abril 28, 2026 02:56 p. m.
 · 
Redacción D10
G-UQWPFXkAAuHzT.jpeg
Fútbol Internacional
El “10” que se nacionalizó paraguayo
David González, jugador de Racing a préstamo en Cuenca, adquirió la nacionalidad paraguaya.
Abril 28, 2026 12:13 p. m.
 · 
Redacción D10
HHH.jpg
Fútbol Internacional
Andrada afronta hasta 15 partidos de suspensión por su puñetazo a un rival
El argentino Esteban Andrada, portero del Real Zaragoza, podría ser sancionado con hasta 15 partidos de suspensión por el puñetazo que le propinó el pasado domingo al capitán del S. D. Huesca, Jorge Pulido, durante el derbi aragonés de la jornada 37 de la Segunda División española de fútbol.
Abril 28, 2026 10:56 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más