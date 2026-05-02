El El Ipswich Town vuelve a la Premier League

Los de Kieran McKenna, que necesitaban la victoria para asegurar el ascenso, encarrilaron el encuentro con dos goles en los primeros diez minutos y se unen al Coventry, que ya ascendió a falta de tres jornadas.

Los ‘Tractor Boys’ retornan a la máxima competición del fútbol inglés después de que la temporada pasada descendieran al terminar penúltimos con apenas 22 puntos, quedándose a 16 unidades de la salvación.

Por su parte, el Milwall, que dependía de un tropiezo del Ipswich Town, consiguió una victoria amarga frente al Oxford United, ya descendido, al quedarse a las puertas del ascenso, pero tendrá una oportunidad en el ‘play-off’ de ascenso.

El conjunto del sur de Londres terminó en tercera posición y se verá las caras con el Hull City, mientras que el Southampton se enfrentará al Middlesbrough en la otra semifinal, que se juega a doble partido.

La ida tendrá lugar el 8 de mayo y la vuelta una semana más tarde y la final, que se disputará en Wembley, está programada para el 23 de mayo.