El El Ipswich Town vuelve a la Premier League
VIDEO. El Ipswich Town consiguió este sábado el ascenso a Premier League, una temporada después de su descenso, tras vencer por 3-0 al Queens Park Rangers gracias a los goles de George Hirst, Jaden Philogene y Kaasey McAteer.
Los de Kieran McKenna, que necesitaban la victoria para asegurar el ascenso, encarrilaron el encuentro con dos goles en los primeros diez minutos y se unen al Coventry, que ya ascendió a falta de tres jornadas.
Los ‘Tractor Boys’ retornan a la máxima competición del fútbol inglés después de que la temporada pasada descendieran al terminar penúltimos con apenas 22 puntos, quedándose a 16 unidades de la salvación.
Por su parte, el Milwall, que dependía de un tropiezo del Ipswich Town, consiguió una victoria amarga frente al Oxford United, ya descendido, al quedarse a las puertas del ascenso, pero tendrá una oportunidad en el ‘play-off’ de ascenso.
El conjunto del sur de Londres terminó en tercera posición y se verá las caras con el Hull City, mientras que el Southampton se enfrentará al Middlesbrough en la otra semifinal, que se juega a doble partido.
La ida tendrá lugar el 8 de mayo y la vuelta una semana más tarde y la final, que se disputará en Wembley, está programada para el 23 de mayo.
¡DE LAS COSAS MÁS MARAVILLOSAS QUE TIENE EL FÚTBOL! Ipswich Town volverá a jugar en la #PREMIERxESPN en la próxima temporada y por supuesto... ¡pitazo final e invasión de campo de los hinchas para festejar con su equipo!— SportsCenter (@SC_ESPN) May 2, 2026
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