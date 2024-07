El Ciclón sigue trabajando apuntando a Paranaense

El plantel de Cerro Porteño regresó al país, tras su paso por dos semanas en Málaga, España, en donde cumplió la parte importante de su pretemporada, de cara al segundo semestre del año.

Tras el arribo, el entrenador Manolo Jiménez apuntó: “Les he pedido a los jugadores que sigan siendo el mismo equipo que han sido, que sigamos siendo ambiciosos, que es innegociable la intención de querer ganar”, agregando: “El lateral derecho titular para el primer partido de competición será Enzo Giménez. No tengo otro, hemos tenido bajas, no me puedo inventar a alguien en ese puesto”.

Sobre Cecilio Domínguez, dijo: “Es un jugador importante, sufrió una lesión pero no es grave, para nosotros será fundamental su presencia en el segundo semestre porque es nuestro goleador”.

A su vez, Diego Churín, capitán de Cerro, apuntó: “Tuvimos un buen tiempo de trabajo, vamos a llegar muy bien para el juego de Copa ante Paranaense, y vamos a buscar ser protagonistas para intentar pasar de fase, ese es el primer gran objetivo que se trazó el grupo”.