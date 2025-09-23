El Camp Nou aún no cumple los requisitos de seguridad

La primera teniente de alcaldía, Laia Bonet, explicó en la comparecencia de prensa posterior a este encuentro que a día de hoy el consistorio no puede “adelantar la fecha” prevista para el regreso al recinto ubicado en el barrio de Les Corts.

“Compartimos la voluntad del club de que el regreso sea un éxito y se produzca lo antes posible. No tardaremos ni un minuto más de lo necesario en cuanto tengamos todas las garantías de que las condiciones de seguridad se cumplen”, remarcó.

El director de Bomberos de Barcelona, Sebastià Messeguer, concretó que estas infracciones de seguridad “afectan principalmente las vías y salidas de evacuación y otros elementos de la normativa de accesibilidad” que pueden suponer problemas en las dinámicas de evacuación del estadio.

Así pues, aunque el Barcelona cuenta ya con el certificado final de obra y otros permisos aprobados, antes de recibir la licencia parcial de primera ocupación y poder reabrir el estadio con un aforo provisional de 27.000 espectadores, deberá solventar estas cuestiones de seguridad.

Fuentes municipales explicaron que pueden otorgar la licencia de primera ocupación con deficiencias subsanables, pero que las que tienen que ver con la evacuación y la circulación de vehículos de evacuación se tienen que subsanar ahora. “No son una gran cantidad, con mucha celeridad tenemos que poder resolverlas”, apuntaron.

Señalaron, asimismo, que se han observado deficiencias en el recorrido de evacuación, amplitud de las salidas, mala señalización, escaleras mal acabadas, elementos de visibilidad, barandas que no cumplen con las medidas correspondientes y obstáculos en el recorrido de los vehículos de emergencia.

Una vez confirmado que la sede del Barcelona-Real Sociedad del próximo domingo será el Lluís Companys, estadio que también acogerá la disputa del partido contra el PSG, el equipo azulgrana no volverá a jugar un encuentro como local hasta el 18 de octubre contra el Girona.