El Cabo afirma que recuperan la memoria

“Me agradó el rendimiento del equipo, si bien no se pudo ganar, volvimos a ser un equipo intenso, vamos recuperando la memoria del anterior torneo, pero me hubiese gustado ganar el partido”, dijo el estratega en charla en FALG por la 1080 AM. Sarabia, además, habló sobre los goles anulados: “Estamos sujetos al VAR, para mí fueron mínimas las situaciones por las cuales se terminaron anulando ambos goles”, finalizó el DT.

En la jornada 4 la V Azulada se medirá a Guaraní, mañana desde las 17:30, en el estadio Martín Torres, del Triqui.