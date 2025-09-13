El Borussia Dortmund acelera

Tras el dubitativo arranque de curso, el Borussia Dortmund aceleró su paso en la Bundesliga y logró, ante el Heidenheim, en el Voith Arena, una convincente victoria (0-2), la segunda seguida, que le instala en la parte alta de la clasificación en la tercera jornada.

El cuadro del croata Niko Kovac, que empató en el primer encuentro contra el St. Pauli y ganó el segundo al Wolfsburgo, aprovechó los contratiempos en los que se encontró su rival que a los 22 minutos se quedó con diez jugadores por la expulsión del delantero georgiano Bidi Zivzivadze por una dura entrada a Felix Nmecha.

El cuadro local de Frank Schmidt, que ya había perdido sus dos partidos, contra el Wolfsburgo y el Leipzig, solo resistió media hora. Un centro bombeado al área de Julian Ryerson fue rematado de cabeza, a pocos metros de la portería, por el guineano Serhou Guirassy, que abrió el marcador.

Y en el añadido de la primera parte, fue una gran acción de Karim Adeyemi la que propició el segundo tanto visitante. Se quedó solo ante la portería local después de sortear a su marcador y envió la pelota a Maximilian Beier que solo tuvo que empujarla a puerta vacía.

Pudo lograr un triunfo mayor el cuadro de Kovac que empezó a dosificar esfuerzos y a centrar sus pensamientos en el encuentro del próximo martes, ante el Juventus.

El Dortmund se sitúa, con dos victorias y un empate, en la parte alta de la tabla, junto al Wolfsburgo. EFE