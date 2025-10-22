22 oct. 2025
Champions League

El Bayern acaba con el Brujas en media hora

El Bayern se impuso este miércoles por 4-0 al Brujas en un partido que dejó liquidado en poco más de media hora y en el que el equipo belga no pudo ofrecer verdadera resistencia.

Octubre 22, 2025 06:09 p. m.
-

El Bayern goleó en condición de local.

ALEXANDRA BEIER/AFP

La apuesta por Lennart Karl, un jugador de 17 años, para relevar al lesionado Serge Gnabry le dio frutos al entrenador del Bayern, Vincent Kompany.

En el minuto 5, tras una jugada personal, Karl abrió el marcador con un remate desde el borde del área convirtiéndose en el goleador más joven en la Liga de Campeones en la historia del Bayern.

El Bayern jugaba sin prisa pero sin pausa, haciendo circular la pelota sin precipitarse excesivamente para llegar al remate, y en el minuto 10 estuvo a punto de marcar el segundo cuando Alex Pavlovic estrelló un balón contra un poste.

En el 14 Harry Kane marcó a puerta vacía el 2-0 tras recibir un centro de Konrad Laimer en el segundo palo.

El Brujas intentaba ofrecer resistencia, a ratos lograba salir jugando, pero el Bayern lo superaba en todos los aspectos, ahogando todos sus intentos de contragolpe con un retorno en bloque rápido y ordenado.

El 3-0 llegó en el minuto 34, con un fuerte remate con la pierna derecha de Luis Díaz que pegó en el travesaño antes de irse al fondo de la red.

Luis Díaz, en el minuto 45, falló un mano a mano ante el portero y luego Kane recogió el rebote y remató contra un poste.

En el segundo tiempo el Bayern bajó el ritmo y dejó jugar un poco al Brujas, pro tuvo ocasiones claras. En el minuto 58, el meta Jackers salvó un mano a mano ante Kane y en el 76 un remate de Luis Díaz fue sacado de la raya de gol por un defensa.

En el 79, Nicholas Jackson marcó el 4-0 aprovechando un rebote después de que Kompany se hubiera dado el lujo de sustituir a Kane con el partido ya resuelto y pensando en los compromisos venideros.

Bayern Múnich Champions League Brujas
Más contenido de esta sección
TOPSHOT-FBL-EUR-C1-NEWCASTLE-BENFICA
Champions League
Gordon sigue dulce y hunde a Mourinho
Anthony Gordon está tocado por una varita en la Liga de Campeones: cuatro goles acumula el extremo inglés, cuya última víctima fue el Benfica de un José Mourinho que aún no sabe lo que es sumar un solo punto en Europa esta temporada.
Octubre 21, 2025 06:12 p. m.
-
Champions League
El PSG aniquila al Leverkusen
El París Saint-Germain (PSG) sacó el mazo ante el Bayer Leverkusen de los españoles Grimaldo y Aleix García, al que castigó en Alemania con un 2-7, en un encuentro especialmente vibrante en la primera parte, cuando hubo dos expulsiones (una en cada equipo) y un penal fallado por el propio Grimaldo.
Octubre 21, 2025 06:08 p. m.
Barcelona vs Olympiacos
Champions League
Fermín le regala una goleada al Barça en su mejor noche
Cuando más lo necesitaba, Fermín López, con el primer triplete de su carrera profesional, le ha regalado una goleada y una dosis de autoestima al Barça de Hansi Flick ante el Olympiacos (6-1).
Octubre 21, 2025 04:02 p. m.
 · 
Redacción D10
Kairat Pafos
Champions League
El Kairat, incapaz ante el Pafos que jugó con 10
El Kairat Almaty desperdició una buena ocasión para hacer historia y convertirse en el primer equipo de Kazajjistán en ganar un partido en la Liga de Campeones, ante un rival mermado, el Pafos chipriota, que se quedó con diez jugadores a los tres minutos.
Octubre 21, 2025 03:56 p. m.
 · 
Redacción D10
FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-TRAINING
Champions League
Atractiva jornada de Champions League
Un total de nueve partidos se disputarán hoy en el arranque de la tercera fecha de la fase de liga de la apasionante Champions League.
Octubre 21, 2025 08:07 a. m.
 · 
Redacción D10
FBL-EUR-C1-ARSENAL-OLYMPIACOS
Champions League
Arsenal no falla de local
David Raya volvió a demostrar en Europa, en el escenario más grande posible de la Champions League, que puede ser titular con la selección española. El arquero dejó su segunda portería a cero en Europa, con el paradón de la jornada incluido, en el triunfo contra el Olimpiacos (2-0).
Octubre 01, 2025 06:40 p. m.
Carga Más