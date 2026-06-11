11 jun. 2026
Copa del Mundo

El arbitraje paraguayo vuelve a la escena mundial ocho años después

Este jueves se inicia la Copa del Mundo 2026 y el arbitraje paraguayo retorna al máximo evento de selecciones casi ocho años después. En el México vs. Sudáfrica, dos jueces guaraníes estarán presentes.

Junio 11, 2026 01:32 p. m. • 
Por Redacción D10
Enrique Cáceres Cristiano Ronaldo

En su último partido dirigido en Rusia 2018, Enrique Cáceres le amonestó a Cristiano Ronaldo.

Foto: Gentileza - IANS

A partir de las 16:00, la Copa del Mundo 2026 vivirá su primer juego cuando se enfrenten las selecciones de México y Sudáfrica en el mítico estadio Azteca. La atención del mundo entero se volcará por lo que suceda en ese escenario donde antes se consagraron Pelé y Diego Armando Maradona.

Y en el compromiso inaugural también estarán dos representantes del arbitraje paraguayo: Juan Gabriel Benitez y Eduardo Cardozo. El primero tendrá participación activa ya que está asignado para desempeñarse como cuatro árbitro, mientras que el segundo será reserva de los jueces de línea.

Después de casi ocho años, la bandera guaraní será representada nuevamente en un evento como este. La última vez que un árbitro paraguayo fue protagonista de un partido de Copa del Mundo fue en 2018.

Para el Mundial de Rusia, Juan Cáceres fue el abanderado del referato nacional en compañía de Eduardo Cardozo y Juan Zorrilla. Este equipo arbitral estuvo presente en dos lances: Rusia vs. Egipto, jugado el 19 de junio y el de Irán vs. Portugal, disputado el 25 de junio.

En ese último compromiso, el juez principal le mostró una tarjeta amarilla a Cristiano Ronaldo a los 83’. Para la Copa del Mundo que se pone en marcha esta tarde, además de Juan Gabriel Benítez y Eduardo Cardozo, también viajó Milciades Saldívar, aunque hoy no está designado.

El México vs. Sudáfrica estará a cardo del brasileño Wilton Sampaio, quien será auxiliado en las bandas por sus compatriotas Bruno Pires y Bruno Boschilia, el cuarto colegiado será el paraguayo Juan Gabriel Benítez, el reserva de los jueces de línea será el también paraguayo Eduardo Cardozo y en el VAR estarán el colombiano Nicolás Gallo, el chileno Juan Lara y su ayudante el francés Jerome Brisard.

Mundial FIFA 2026 Juan Gabriel Benítez
Redacción D10
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