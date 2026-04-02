06 abr. 2026
Fútbol Internacional

Dimite Buffon como jefe de delegación de la selección de Italia

El jefe de delegación de la selección italiana, Gianluigi Buffon, dimitió tras quedarse la ‘Azzurra’ fuera del Mundial, después de que también lo hiciera el presidente de la federación, Gabriele Gravina, y afirmó que presentar su renuncia es “un acto de responsabilidad”.

Abril 02, 2026 02:43 p. m.
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Buffon ya no trabajará en la selección de Italia.

ALBERTO PIZZOLI/AFP

“Presentar mi renuncia un minuto después del final del partido contra Bosnia fue un acto urgente, que me salía de lo más profundo. Tan espontáneo como las lágrimas y ese dolor en el corazón que sé que comparto con todos ustedes. Se me pidió que esperara para permitir que todos hicieran las reflexiones pertinentes”, publicó Buffon en su cuenta de Instagram.

El exfutbolista italiano, uno de los mejores guardametas de la historia, aseveró que, “ahora que el presidente Gravina ha decidido dar un paso al costado”, se siente “libre de hacer” lo que considera “un acto de responsabilidad”.

“Porque, a pesar de la sincera convicción de haber construido mucho a nivel de espíritu y de grupo junto a ‘Rino’ Gattuso y todos los colaboradores en el poquísimo tiempo disponible en la selección, el objetivo principal era devolver a Italia al Mundial. Y no lo logramos”, agregó.

“Es justo dejar a quien venga después la libertad de elegir a la figura que considere mejor para ocupar mi cargo”, señaló.

“Llevo todo en el corazón, con gratitud por el privilegio y la enseñanza que, incluso en este epílogo doloroso, me deja esta intensa experiencia”, concluyó.

El presidente de la Federación Italiana de Fútbol (FIGC), Gabriele Gravina, presentó su dimisión este jueves tras el fracaso de la selección italiana, que no logró clasificarse para un Mundial por tercera vez consecutiva.

La decisión se produjo después de la derrota de la ‘Azzurra’ el martes en la final de la repesca mundialista, decidida en la tanda de penaltis frente a Bosnia y Herzegovina, un resultado que desató un terremoto mediático y fuertes críticas contra su gestión.

Ahora también surgen dudas sobre el seleccionador Gattuso, ya que el cambio en la directiva genera incertidumbre en cuanto a su continuidad. EFE

Gianluigi Buffon Italia FIFA
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