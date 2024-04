Di Tore quiere calma y denuncia incomodidad

El Guma empieza la fecha 1 en la última posición del Grupo H, ya que en el otro juego River Plate había vencido 0-2 al Táchira.

El titular liberteño, Rubén Di Tore, en diálogo con Fútbol a lo Grande, puso paños fríos a la situación y dijo: “Vamos a analizar con calma todo, nos duele la derrota, pero tenemos plantel suficiente para lo que viene”.

Di Tore también reconoció que su equipo fue superado ampliamente por el rival. “Fuimos superados por el rival, nos atacó bien por las puntas y eso no lo pudimos descifrar”. Se mostró esquivo al ser consultado sobre determinaciones puntuales al cuerpo técnico.

Por otra parte, los hinchas gumarelos no solamente sufrieron la caída, sino también un incómodo momento en el estadio, donde se colocaron tablones de forma vertical para dividir los sectores y obstaculizando la visual. “Le dije a un directivo de Nacional que no nos podían dar ese sector. No se veía uno de los arcos”, finalizó.