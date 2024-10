Derlis González exhibe bajo nivel

Tras la lesión sufrida en la fecha 2 del torneo Clausura ante General Caballero de Juan León Mallorquín, que lo dejó cuatro fechas ausente, Derlis González no volvió en gran forma y su rendimiento no es el esperado.

Con respecto al pasado juego ante Trinidense, donde Derlis, nuevamente, no tuvo el nivel de juego óptimo, el entrenador franjeado expresó: “Lo de Derlis... sabemos la importancia que tiene en el equipo. Estuvo con una deshidratación, eso afecta, no pudo entrenar con normalidad. Cuando el jugador no está a pleno, afecta a su rendimiento. Sabemos la importancia de Derlis, como de Richard (Ortiz), (Lucas) Pratto, son referentes dentro del equipo que deben contagiar”. Además, desde la interna de Olimpia señalan que González acarrea una lesión crónica que lo tiene con dolores.