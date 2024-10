Daniel Güiza: “Donde más feliz he sido fue en Paraguay”

El delantero español Daniel Güiza, de 44 años de edad, dejó parte de su corazón en Barrio Obrero, en Paraguay, tras su paso por Cerro Porteño, al que siempre recuerda con mucho amor en notas periodísticas cuando le toca repasar su prolífica carrera deportiva.

En este popular barrio de Asunción, el nacido en Jerez de la Frontera (España, 17 de agosto de 1980) dijo, sin dudar, que fue feliz como en ningún sitio en su largo peregrinar por el fútbol.

En este lugar se encuentra erigida la casa del Ciclón paraguayo, que los fanáticos azulgranas denominan Capital del Sentimiento y que cobijó al Gitano entre los años 2013-2015.

“He sido muy feliz en Paraguay, he estado dos años muy feliz, con una afición que me quiere mucho, que todavía me quiere muchísimo, que todavía se acuerdan de mí”, comentó el actual goleador de La Roteña, un club de la tercera división de su país en donde ya no juega por necesidad sino porque su mente se lo pide.

“Ahí he estado muy bien”, recordó. “En Fenerbahçe también he estado bien, tres años, pero en donde más feliz he estado fue en Paraguay”, remarcó en una entrevista con MARCA en Sanlúcar de Barrameda, provincia de Cádiz, en la comunidad autónoma de Andalucía.

El atacante, campeón de la Eurocopa 2008 con España, fue campeón invicto con Cerro Porteño del torneo Clausura 2013 y volvió a levantar otro título en el Apertura 2015 dejando una huella imborrable en el corazón de los azulgranas.