Ariel Martínez, vicepresidente tercero de Cerro Porteño, en charla con Fútbol a lo Grande (1080 AM), apuntó acerca del momento que atraviesa el club, y fue directo con respecto al manejo de los reclamos.

“Las individualidades no deben ser jamás más que el club. La institución no debe ser para promocionarnos y ganar espacio en la prensa. Últimamente, me preocupa la forma en la que comunicamos las cosas, no damos miedo a nadie y a veces damos risa en la forma que se quiere defender el club”, expuso Martínez.

El dirigente además explicó: “Somos un club del pueblo que debe ser leal a su esencia, lo principal es el fútbol y ese debe ser nuestro norte”. Agregó que “no se puede disparar por disparar cuando algo no está establecido, hay que dejar de buscar ese protagonismo individual porque al final damos más risa que miedo”.

Acerca de su alejamiento como integrante del Departamento de fútbol, con el que logró los títulos del Apertura 2020 y Clausura 2021, Martínez refirió: “Me fui por una rotación normal, de ciclo cumplido en un cargo en la dirigencia, el año pasado acompañé más, pero como cerrista siempre queremos lo mejor y para cooperar, y también para señalar lo que nos parece que no está bien”.

El dirigente además recordó la conquista en el 2020, torneo atípico que tuvo su pausa por la pandemia: “Fue uno de los más emocionantes para el cerrista, por cómo se vivió por ser un año difícil, y tuvimos una gran campaña, una rueda entera de triunfos con un invicto de 23 partidos”, reflexionando además: “La enseñanza que dejó esa conquista fue que con la unión se pueden lograr resultados. Veníamos de temporadas difíciles y con un arranque complicado, pero luego tuvimos el empuje necesario para llegar al objetivo. Cuando estamos unidos somos invencibles los cerristas y el único camino es la unión, solo ahí metemos miedo”.