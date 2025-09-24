24 sept. 2025
Fútbol Internacional

Corinthians tiene 45 días para pagar a Matías Rojas

El Corinthians recibió un revés en el TAS y deberá pagarle 7 millones de dólares a Matías Rojas en el plazo de 45 días.

Septiembre 24, 2025 01:19 p. m. • 
Por Redacción D10
matías rojas.jpg

Corinthians fue sancionado por el caso Rojas.

Foto: Gentileza

El Corinthians de Brasil tuvo un golpe en el TAS y le ratificaron su sanción, debiendo de pagar al jugador paraguayo Matías Rojas la suma de 40 millones de reales, equivalente a unos 7.5 millones de dólares.

Marcelo Becker, periodista brasileño, conversó este miércoles con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y se refirió al caso que golpea a las arcas del conjunto Paulista.

“Ayer fue la condena son 40 millones de reales y el Corinthians tiene 45 días para hacer el pago. Corinthians está mal con las finanzas, veo difícil, improbable, no va a poder pagar. Puede tener una nueva sanción”, opinó el colega en la 1080 AM.

Según Becker el desempeño de Rojas en el conjunto brasileño fue pobre y lejos de lo que el Melli Romero hizo en la institución. “Fue distinto a lo de ÁngelRomero. A Romero todos lo aman”, tiró.

Matías Rojas Corinthians Fútbol Internacional
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Camp Nou
Fútbol Internacional
Barcelona quiere reinaugurar su estadio este domingo
La vicepresidenta institucional del FC Barcelona, Elena Fort, ha asegurado este martes que el Spotify Camp Nou cumple “estrictamente” con toda la normativa “en materia de seguridad” pese a no estar aún acabado.
Septiembre 23, 2025 11:04 a. m.
 · 
Redacción D10
gustavo-quinteros-independiente-2.jpg
Fútbol Internacional
Gustavo Quinteros es nuevo entrenador de Independiente
El entrenador argentino Gustavo Quinteros fue presentado este lunes como el nuevo estratega de Independiente.
Septiembre 22, 2025 08:29 p. m.
 · 
Redacción D10
Khvicha Kvaratskhelia
Fútbol Internacional
Marsella agua la fiesta al PSG en los prolegómenos del Balón de Oro
Una sobresaliente actuación del guardameta argentino Gerónimo Rulli condenó al PSG a su primera derrota este curso en el campeonato francés.
Septiembre 22, 2025 05:27 p. m.
 · 
Redacción D10
jdnfksd - copia.jfif
Fútbol Internacional
¿A qué hora es la gala del Balón de Oro 2025?
Conocé todos los detalles de la gala del Balón de Oro, donde la paraguaya Claudia Martínez está nominada al Trofeo Kopa, que premia a la mejor jugadora sub-21 del mundo.
Septiembre 22, 2025 11:56 a. m.
G1amnktWwAAAjmg.jpeg
Fútbol Internacional
José Florentín inicia la remontada ante Boca
VIDEO. Central Córdoba, con un tanto de José Florentín, frustró las intenciones de Boca Juniors.
Septiembre 22, 2025 09:11 a. m.
 · 
Redacción D10
Miguel Almirón
Fútbol Internacional
Miguel Almirón festeja sus 100 partidos con un gol
El paraguayo Miguel Almirón alcanzó los 100 encuentros con la camiseta del Atlanta United y lo hizo anotando el empate frente al San Diego.
Septiembre 21, 2025 01:52 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más