Corinthians tiene 45 días para pagar a Matías Rojas

El Corinthians de Brasil tuvo un golpe en el TAS y le ratificaron su sanción, debiendo de pagar al jugador paraguayo Matías Rojas la suma de 40 millones de reales, equivalente a unos 7.5 millones de dólares.

Marcelo Becker, periodista brasileño, conversó este miércoles con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental y se refirió al caso que golpea a las arcas del conjunto Paulista.

“Ayer fue la condena son 40 millones de reales y el Corinthians tiene 45 días para hacer el pago. Corinthians está mal con las finanzas, veo difícil, improbable, no va a poder pagar. Puede tener una nueva sanción”, opinó el colega en la 1080 AM.

Según Becker el desempeño de Rojas en el conjunto brasileño fue pobre y lejos de lo que el Melli Romero hizo en la institución. “Fue distinto a lo de ÁngelRomero. A Romero todos lo aman”, tiró.

