02 may. 2026
Fútbol Internacional

Dani Carvajal, baja hasta casi final de temporada en el Real Madrid

El internacional español Dani Carvajal, defensa del Real Madrid, sufre una fisura de la falange distal del quinto dedo de su pie derecho, según informó el club blanco en un comunicado oficial.

Mayo 02, 2026 08:50 a. m. • 
Por Redacción D10
20250930_100731.jpg

Dani Carvajal, defensa español del Real Madrid.

Carvajal se perderá un “mínimo de dos semanas” y su presencia en la lista para disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 con España, si ya era complicada, ahora, tras entrar de nuevo en la enfermería, vuelve a torcerse para el capitán del Real Madrid.

El club blanco comunicó la lesión del lateral derecho antes de que los jugadores saltasen al césped para completar su último entrenamiento antes de enfrentarse al Espanyol, partido correspondiente a la trigésima cuarta jornada de laLiga EA Sports (Primera División).

El tiempo estimado mínimo de dos semanas que estará de baja le permitirían a Carvajal llegar al último partido de Liga que disputará el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu frente al Athletic.

Por tanto, se perderá con seguridad los choques frente al Espanyol, Barcelona y Oviedo, será duda ante el Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán y reaparecería para la última jornada contra el Athletic.

El contrato de Dani Carvajal con el Real Madrid finaliza el 30 de junio, todavía no hay noticias sobre una posible renovación y el choque contra el Athletic podría ser el de su despedida ante su afición después de trece temporadas en el club blanco.

Fútbol Internacional Dani Carvajal Real Madrid
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Esteban Andrada
Fútbol Internacional
Esteban Andrada, suspendido 13 partidos por el puñetazo a Pulido
El argentino Esteban Andrada, guardameta del Zaragoza, ha sido sancionado con trece partidos de suspensión tras agredir a Jorge Pulido, defensa del Huesca, el partido de la trigésima séptima jornada de LaLiga Hypermotion (Segunda División española), disputado el pasado domingo.
Abril 29, 2026 10:45 a. m.
 · 
Redacción D10
FILES-FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRID-RACISM
Fútbol Internacional
IFAB aprueba expulsión por taparse la boca para ocultar comportamientos discriminatorios
La International Football Association Board (IFAB), el organismo que establece las reglas de juego del fútbol, acordó por “unanimidad” en una reunión extraordinaria este martes en Vancouver (Canadá) que se sancionará con tarjeta roja a los jugadores que se tapen la boca “para ocultar comportamientos discriminatorios”.
Abril 28, 2026 05:53 p. m.
 · 
Redacción D10
Mano Menezes
Fútbol Internacional
Perú jugará eliminatorias al Mundial de 2030 en la altura andina
El técnico de Perú, el brasileño Mano Menezes, confirmó que la selección bicolor jugará sus partidos de las eliminatorias al Mundial de 2030 en Lima y en otra sede de la altura andina del país.
Abril 28, 2026 02:56 p. m.
 · 
Redacción D10
G-UQWPFXkAAuHzT.jpeg
Fútbol Internacional
El “10” que se nacionalizó paraguayo
David González, jugador de Racing a préstamo en Cuenca, adquirió la nacionalidad paraguaya.
Abril 28, 2026 12:13 p. m.
 · 
Redacción D10
HHH.jpg
Fútbol Internacional
Andrada afronta hasta 15 partidos de suspensión por su puñetazo a un rival
El argentino Esteban Andrada, portero del Real Zaragoza, podría ser sancionado con hasta 15 partidos de suspensión por el puñetazo que le propinó el pasado domingo al capitán del S. D. Huesca, Jorge Pulido, durante el derbi aragonés de la jornada 37 de la Segunda División española de fútbol.
Abril 28, 2026 10:56 a. m.
 · 
Redacción D10
FBL-ITA-SERIEA-MILAN-JUVENTUS
Fútbol Internacional
Ni Milan ni Juventus arriesgan
Milan y Juventus empataron este domingo (0-0) en un duelo directo por los puestos de Liga de Campeones, en un partido marcado por la falta de puntería y la prudencia de ambos equipos, que evitaron arriesgar en exceso para no comprometer puntos clave en la recta final del campeonato.
Abril 26, 2026 05:58 p. m.
Carga Más